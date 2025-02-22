У списку знаходяться міста, для життя в яких одній людині потрібно мінімум 1500 доларів на місяць.

Нью-Йорк і Сан-Франциско є містами з найвищою вартістю життя. Щомісячні витрати на одну людину на місяць можуть скласти близько 5600 і 4700 доларів, відповідно. При складанні рейтингу сервіс Numbeo враховував середню вартість транспорту, споживчих товарів, орендної плати, комунальних платежів і цін у ресторанах.

В Азії ж список дорогих міст утримує Сінгапур. Щоб жити в цьому місті-державі, необхідно "викласти" близько 4 тисяч доларів за одну людину. Ця сума збігається з витратою на життя в Лондоні, Велика Британія.

Слідом за Нью-Йорком і Сан-Франциско в топі знаходяться два міста зі Швейцарії - Женева і Цюріх

Відео дня

У топі, крім уже названих міст знаходяться

Чикаго - $ 3612,64

Сідней - $ 3275,81

Лісабон - $ 2263,63;

Токіо - $ 2074,88;

Сеул - $ 1896,17;

Шанхай - $ 1541,25.

У Східній Європі найдорожчими містами виявилися Прага, Братислава і Варшава. Як повідомляється, Київ на 71,0% дешевший за Нью-Йорк, не враховуючи даних про орендну плату.

Інші новини зі сфери туризму

Раніше УНІАН повідомляв, що було названо найбільш вражаючі краєвиди у світі, які варто відвідати насамперед. Деякі з них охоплюють природні ландшафти, як-от водоспади, які вируючі через тропічні джунглі і так далі.

Крім того, було названо місто з італійським шармом для ідеального літнього відпочинку. Тут ви не зустрінете натовпів туристів, як у Дубровнику, і зможете насолодитися цим районом і побродити його тихими вуличками.

Вас також можуть зацікавити новини: