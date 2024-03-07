Не працювала із початку повномасштабного вторгнення.

Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи буде з 05:41 до 22:36, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

В КМДА звернули увагу, що станція метро "Дніпро" є наземною, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Зазначається, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

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Ситуація з метро в Києві – останні новини

У січні повідомлялося, що після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро дев'ятого грудня сталася аварія, "Київський метрополітен" втратив 20% пасажирів.

У січні директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у київському метро у 2024 році є більше 30 гривень за одну поїздку. При цьому востаннє вартість проїзду в підземці піднімали ще в 2018 році.

У лютому архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов заявив, що в Києві планували побудувати додаткову лінію метрополітену – "Лівобережну", яка мала б окремою гілкою йти з Троєщини до станції метро "Позняки".

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