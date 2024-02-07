Нова лінія метрополітену мала б напряму йти з Троєщини до станції "Лівобережна", а потім далі на житловий масив "Позняки".

В Києві планували побудувати додаткову лінію метрополітену - "Лівобережну", яка мала б окремою гілкою йти з Троєщини до станції метро "Позняки", заявив в інтерв'ю "Телеграфу" архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов.

"Проте її зовсім не робили і не зроблять. Я міським чиновникам кажу: "Хлопці, куди ви цю гілку поділи, ви ж кошти вклали в її проєктування? Ще за Черновецького виділяли чималі гроші, щоб саме напряму з Троєщини до станції "Лівобережна" зробити цю лінію метрополітену, а потім далі — на житловий масив "Позняки", - повідомив Фролов.

Він пояснив, що зараз ніхто вже не хоче згадувати про цей проект і дізнаватися, чому будівництво цієї лінії зірвалось.

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"Кошти "з'їли", вкрали, а далі — забули і не доробили цей проєкт. А бюджетні кошти канули в Лету ще, як кажуть, при попередній "злочинній владі", - наголосив Фролов.

"А потенційно вона могла йти аж до аеропорту "Бориспіль". При цьому території, де мала б проходити ця гілка, забудовували. Тоді як попереднім Генеральним планом передбачалось її зведення", - додав архітектор.

Ситуація з метро в Києві – останні новини

15 січня повідомлялося, що після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро сталася аварія "Київський метрополітен" втратив 20% пасажирів.

У січні стало відомо, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у київському метро у 2024 році є більше 30 гривень за одну поїздку, заявив директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський.

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