Раніше середньодобовий пасажиропотік на синій лініїї становив 210 тисяч людей.

Після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро в Києві сталася аварія, пасажиропотік суттєво знизився. У КП "Київський метрополітен" кажуть, що втратили 20% пасажирів.

"Середньодобовий пасажиропотік на Оболонсько-Теремківській лінії до впровадження тимчасових змін у русі поїздів становив 210 тисяч пасажирів, а після – 165 тис. пасажирів", – повідомили в столичній підземці у відповідь на інформаційний запит "Телеграфу".

У метрополітені додали, що з 13 грудня 2023 року і до завершення робіт було забезпечено човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції "Деміївська" до станції "Теремки". Інтервал становить від 13 до 17 хваили, залежно від напрямку руху потяга.

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"Зазначимо, що безпеку перевезень пасажирів і рух поїздів забезпечено на належному рівні. Разом з тим, всі станції Київського метрополітену без жодних змін працюють як укриття з виконанням передбачених функцій та забезпечують захист населення у випадку оголошення повітряних тривог", – повідомили в КП "Київський метрополітен".

Ситуація з метро в Києві: останні новини

9 грудня у Києві закрили на ремонт частину синьої лінії метрополітену. У січні голова Офісу трансформацій Максим Бахматов заявив, що на відновлювальні роботи можуть піти роки. За його словами, аварійну частину столичної підземки потрібно не ремонтувати, а будувати заново.

Експерт Національного наукового центру "Інститут судових експертиз" імені Бокаріуса Тетяна Арнаут оцінила ситуацію на закритих станціях метро. Вона каже, що на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" встановлені підсилюючі конструкції та застосовані закріплюючі розчини. Незважаючи на це, вода все ще потрапляє в тунель.

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