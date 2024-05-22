У водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, під час перетину кордону не перевірятимуть військово-облікові документи. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі КИЇВ24.
"На даний момент ми не перевіряємо наявність військово-облікового документу в інших категорій осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону. Це стосується осіб з інвалідністю. Це стосується осіб, які супроводжують людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це стосується осіб, які перевозять гуманітарну допомогу. Це стосується водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, а також працівників залізниці, авіаційної галузі та морської галузі", – сказав Демченко.
За його словами, наразі змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 ще не внесено. Проте, як додав Демченко, варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться.
"І коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо", – запевнив речник ДПСУ.
Нові правила мобілізації
Як повідомляв УНІАН, з 18 травня прикордонники почали перевіряти наявність військового-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Мова йде про чоловіків, громадян України від 18 до 60 років. Ця категорія громадян має мати при собі разом з паспортом і військово-обліковий документ, і пред’явити його на вимогу, в тому числі, співробітників Держприкордонслужби.