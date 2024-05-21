Ці зміни стосуються чоловіків – громадян України віком від 18 до 60 років, за винятком кількох категорій.

Прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Це може бути відмітка про відстрочку від призову або ж непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Згідно з законодавством, визначати підстави про відстрочку та оформлювати її можуть виключно представники ТЦК та СП, тому необхідно мати паперовий військово-обліковий документ. Електронні варіанти, в тому числі "Резерв+", прикордонники не прийматимуть, наголосив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"З 18 травнями ми почали перевіряти наявність військового-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Мова йде про чоловіків, громадян України від 18 до 60 років. Ця категорія громадян має мати при собі разом з паспортом і військово-обліковий документ, і пред’явити його на вимогу, в тому числі, співробітників Держприкордонслужби, як в прикордонній смузі, так в контрольованому прикордонному районі та власне, на пунктах пропуску через державний кордон", – акцентував Демченко. Відео дня

Також людині варто поцікавитися чи є інформація про неї в системі "Оберіг". Прикордонники ще з березня налагодили інформаційний взаємообмін із Міноборони України.

"Наші співробітники мають доступ до бази "Оберіг" за окремою інформацією, щоб перевірити додатково, чи не є документ, наприклад, підроблений або чи та інформація, яка зазначена в документі, внесена в систему "Оберіг", – додав він.

У яких категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу

За словами Демченка, такі перевірки стосуватимуться, зокрема, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час.

"Також осіб, які визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я; осіб, у кого на утриманні є троє або більше дітей віком до 18 років, або хто самостійно виховує дитину до 18 років. Крім того, чоловіків у кого є дитина до 18 років і у кого дружина проходить військову службу за одним з видів військової служби України. Також у інших категорій громадян, які визначені у ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", адже саме ця стаття визначає відстрочку від призову", – пояснив речник ДПСУ.

Проте є категорії громадян, у яких на пунктах пропуску прикордонники таких документів не вимагають. Так, з 18 травня не перевіряють наявність військово-облікового документу в осіб з інвалідністю, у людей, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю.

"Також не перевіряємо на даний момент цей документ у осіб, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, або у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, працівників залізниці або представників авіаційної та морської галузі. Це ті категорії, які прописані в правилах перетину кордону окремими пунктами, які чітко визначають порядок їхнього перетину державного кордону", – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що інших змін до правил перетину кордону поки немає.

"До того ж, ще не внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину державного кордону громадянами України. Варто розуміти, що скоріше за все, в найближчий час це може бути зроблено. І для певних категорій громадян може бути змінена можливість чи умови перетину кордону. Коли це буде зроблено, то звісно ми про це проінформуємо та роз’яснимо, які будуть необхідні документи, і які зміни відбулися", – додав він.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Згідно з постановою уряду № 560, що затверджує Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, у разі виявлення на кордоні військовозобов'язаних громадян зі статусом "у розшуку", їх відправлятимуть до найближчого ТЦК та СП. Для адміністративного затримання такої особи та доставлення до територіальних центрів комплектування прикордонники викликатимуть поліцію.

Варто зазначити, що з 18 травня протяго 60 днів оновити свої облікові дані зобов’язані всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Це можна зробити безпосередньо у ТЦК та СП або Центрі надання адміністративних послуг. Також українці можуть оновити дані в онлайн-режимі через мобільний застосунок "Резерв+".

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