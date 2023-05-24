За погодженням з військовими, через Дністровський лиман відкривається маршрут пасажирського катеру.

На півдні Одещини відкривається пасажирське сполучення через Дністровський лиман. Там курсуватимуть катери на "підводних крилах".

Як повідомляє Одеська районна військова адміністрація, сьогодні підписано відповідний наказ. Водний шлях пролягатиме між містами Овідіополь і Білгород-Дністровський.

"Маршрут вже відпрацьовано в тестовому режимі аби враховути усі безпекові вимоги військового командування. Компанія-перевізник "Нібулон" провела відповідні роботи з підготовки судна, промірів глибин і тралення акваторій (перевірка на наявність мін - УНІАН). За один рейс скористатися катером зможуть до 50 осіб", - запевняють у РВА.

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За словами начальника районної адміністрації Юрія Крука, йдеться про пасажирське судно на підводних крилах. Воно відправлятиметься від причалу №1 у Білгород-Дністровському до причалу "Нова пристань" в Овідіополі мінімум тричі на день, та ще тричі - у зворотному напрямку.

Як стверджує посадовець, тестовий перехід на відповідній ділянці він зробив спільно з командувачем "ОСУВ Одеса" Едуардом Москальовим, представниками Одеської ОВА та перевізника.

"Робота цієї переправи через Дністровський лиман дасть можливість людям за 20-30 хвилин пересісти в Овідіополі на місцеві автобуси та дістатися Одеси приблизно за годину. Вже найближчим часом це сполучення запрацює", - запевнив Крук.

Також додається, що минулого року, вперше за останні 20 років розпочалися пасажирські перевезення через Дністровський лиман між Овідіополем та Білгород-Дністровським. За час курсування, з серпня до 30 жовтня 2022 року, було перевезено більше 8 тисяч людей.

Куди поїхати на Одещині

Треба зазначити, що на Одещині певні внутрішні водоймища мають попит серед відпочивальників, особливо через заборону користування чорноморським узбережжям. Для туристів може бути цікавим Овідіополь - старовинне місто, відомий як ворота на шляху "із варяг у греки". В місті є відтворена пристань - стилізована під давньогрецьку.

Білгород-Дністровський - теж одне з найдавніших міст України. Тут розташована унікальна фортифікаційна споруда - Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця - пам'ятник історії та містобудування XIII-XV століть.

Нагадаємо, у серпні 2022 року на півдні Одещини відбувся пробний запуск катеру сполученням Овідіополь - Білгород-Дністровський, що спростило пересування людей між населеними пунктами. У мерії Білгород-Дністровського заявили, що водне сполучення стосується лише цивільних. Воно значно покращить логістику, яка стала проблемною, зокрема в зв'язку з тим, що військові РФ зруйнували ракетними ударами міст через Дністровський лиман.

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