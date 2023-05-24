На півдні Одещини відкривається пасажирське сполучення через Дністровський лиман. Там курсуватимуть катери на "підводних крилах".
Як повідомляє Одеська районна військова адміністрація, сьогодні підписано відповідний наказ. Водний шлях пролягатиме між містами Овідіополь і Білгород-Дністровський.
"Маршрут вже відпрацьовано в тестовому режимі аби враховути усі безпекові вимоги військового командування. Компанія-перевізник "Нібулон" провела відповідні роботи з підготовки судна, промірів глибин і тралення акваторій (перевірка на наявність мін - УНІАН). За один рейс скористатися катером зможуть до 50 осіб", - запевняють у РВА.
За словами начальника районної адміністрації Юрія Крука, йдеться про пасажирське судно на підводних крилах. Воно відправлятиметься від причалу №1 у Білгород-Дністровському до причалу "Нова пристань" в Овідіополі мінімум тричі на день, та ще тричі - у зворотному напрямку.
Як стверджує посадовець, тестовий перехід на відповідній ділянці він зробив спільно з командувачем "ОСУВ Одеса" Едуардом Москальовим, представниками Одеської ОВА та перевізника.
"Робота цієї переправи через Дністровський лиман дасть можливість людям за 20-30 хвилин пересісти в Овідіополі на місцеві автобуси та дістатися Одеси приблизно за годину. Вже найближчим часом це сполучення запрацює", - запевнив Крук.
Також додається, що минулого року, вперше за останні 20 років розпочалися пасажирські перевезення через Дністровський лиман між Овідіополем та Білгород-Дністровським. За час курсування, з серпня до 30 жовтня 2022 року, було перевезено більше 8 тисяч людей.
Куди поїхати на Одещині
Треба зазначити, що на Одещині певні внутрішні водоймища мають попит серед відпочивальників, особливо через заборону користування чорноморським узбережжям. Для туристів може бути цікавим Овідіополь - старовинне місто, відомий як ворота на шляху "із варяг у греки". В місті є відтворена пристань - стилізована під давньогрецьку.
Білгород-Дністровський - теж одне з найдавніших міст України. Тут розташована унікальна фортифікаційна споруда - Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця - пам'ятник історії та містобудування XIII-XV століть.
Нагадаємо, у серпні 2022 року на півдні Одещини відбувся пробний запуск катеру сполученням Овідіополь - Білгород-Дністровський, що спростило пересування людей між населеними пунктами. У мерії Білгород-Дністровського заявили, що водне сполучення стосується лише цивільних. Воно значно покращить логістику, яка стала проблемною, зокрема в зв'язку з тим, що військові РФ зруйнували ракетними ударами міст через Дністровський лиман.