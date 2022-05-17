Удар був нанесений цієї ночі. Зафіксовано потрапляння ще двох крилатих ракет.

Російські окупанти вп'яте обстріляли міст через Дністровський лиман в Одеській області.

Про новий удар по мосту передали в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що удар був нанесений цієї ночі. Зафіксовано потрапляння ще двох крилатих ракет.

"Міст пошкоджений на стільки, що ремонтні роботи вимагають тривалого часу і витрат. Але зараз їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня, російські війська вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Раніше по мосту через Дністровський лиман вже були нанесені три ракетні удари 26 і 27 квітня, а також 2 травня, в результаті яких він був зруйнований.

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