Підвищення цін на АЗС та нові корупційні схеми - наслідки планів збільшити податки та акцизи на пальне

З 1 липня влада з метою наповнення бюджету планує підвищити акцизи й податки на пальне. Експерти та представники бізнесу попереджають, що ми стоїмо на порозі значного стрибка цін і не тільки на паливо. Якими будуть нові розцінки на заправках та інші можливі наслідки цього кроку?

Нинішнє літо стає парадом збільшення цін на все, що є невід’ємною частиною нашого життя. На початку червня українців "порадувала" новина про збільшення тарифів на світло майже вдвічі. А наступний місяць має неприємно здивувати нас значним стрибком цін на автозаправках.

Протягом весни, попри жорстоку війну, яку веде проти нашої держави терористична Росія, в Україні спостерігалась тенденція до зниження вартості пального, що відбивало світовий тренд. За три місяці з початку березня ціна на бензин марки А-95 впала на 4 гривні. Таку ж траєкторію показало і дизпальне. Але Верховна Рада з 1 липня планує повернути довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на паливо, тобто підвищити його з 7 до 20 відсотків.

Одночасно планується значне збільшення акцизу на пальне. Зараз він становить 52 євро на 1000 літрів, а можновладці планують збільшити його для бензинів та дизпального до 175 євро і до 129,5 євро для автогазу.

"Тут багато запитань щодо повернення повного оподаткування акцизом та ПДВ на пальне з 1 липня. В цій частині нічого не змінюється, і воно відбудеться з липня", - заявив народний депутат України Ярослав Железняк.

Вітчизняні експерти та представники бізнесу попереджають, що це рішення може призвести до багатьох негативних наслідків і, скоріше за все, не принесе бажаного результату - наповнення державного бюджету. Навпаки, матиме негативні наслідки для національної економіки. В першу чергу відбудеться зростання цін на АЗС, а потім будуть підтягуватись ціни на інші товари та послуги.

Ризик повернення корупційних схем

За задумом представників влади, збільшення розміру ПДВ та акцизів на пальне має стати додатковим джерелом наповнення державного бюджету, який через війну є надзвичайно дефіцитним.

Крім того, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, тогорічне зниження податку на додану вартість на пальне до 7 відсотків не стало стимулом для повного виходу цього ринку з "тіні". Проте це не зовсім так.

"Зараз йдеться, щоб з 7 відсотків підняти ПДВ до 20. Ще до великої війни це був основний податок, навколо якого відбувалася більшість зловживань з його несплати. Втрати від схеми з ухилення сплати цього податку були найбільшими для держави", - розповів агенції УНІАН директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Висока ставка податку на додану вартість "стимулювала" підприємців його не сплачувати. Деякі АЗС могли заправляти автомобілі без видачі чеків, або їх підроблювали. Існували також махінації з касовими апаратами, і через це держава не могла організувати ефективне адміністрування збору грошей.

Особливого поширення набула схема оплати готівкою. В такому разі споживач сплачував за пальне купюрами, а гроші йшли не у касу, а у торбинку під касою. Експерти наголошують, що коли податок був знижений до 7 відсотків, не стало сенсу ухилятися і більшість бізнесу його справно сплачували. Тобто, вітчизняний ринок палива насправді став більш прозорим.

"Зараз, коли будуть 20 відсотків ПДВ, немає сумнівів, що повернуться ці схеми. І, на жаль, станеться таке: споживач відчує на собі підвищення ціни, але держава ці податки не отримає", - попередив Куюн.

Разом зі збільшенням податків до АЗС повернеться традиційна вітчизняна практика постійних перевірок від податківців. Це перспектива повернення у часи "маски-шоу" та кошмарення бізнесу з боку силовиків. І це додасть головного болю усім власникам та менеджерам автозаправок, навіть тим, хто працює чесно.

Готуємося до стрибка цін

Як же в результаті зростуть ціни на пальне в Україні?

"На нас чекає зростання цін від 7 до 10 гривень на літр, залежно від котирувань на той момент…Зростання цін на стелах буде не пропорційне зростанню самого пального, частину компенсують зниженням маркетингових знижок. Умовно це буде виглядати як три-п'ять гривень на стелі прикрутять, решту відріжуть від будь-яких бонусів", - сказав агенції УНІАН засновник групи АЗС "Prime" Дмитро Льушкін.

Підприємець попереджає, що наші автомобілісти, скоріше за все, не зможуть запастись дешевим пальним зараз у червні, бо мережі АЗС почнуть підіймати ціни вже із середини місяця, щоб мати гроші на закупівлю нової партії пального перед підвищенням податків.

"Однозначно у всіх компаній є логістичне плече. Залежно від черг на кордонах та довжини колії та інших факторів. Отож і свято цін теж розпочнеться за два тижні до сакральної дати 1 липня. Не різко, але поступово і з прискоренням", - прогнозує засновник мережі АЗС.

А бажання багатьох українців та компаній, в тому числі, аграрних виробників встигнути закупити з запасом поки ще дешеве пальне може ще більше "розігріти" ринок.

Аграрії без прибутку, пасажири з дорожчими квитками

З часом збільшення навантаження на свої бюджети відчують не лише автомобілісти, а й усі громадяни нашої країни. Пальне складає суттєву частку витрат для майже всіх товарів і послуг. Зокрема, у виробництві продуктів харчування, у комунальних послугах, не кажучи вже про проїзд у транспорті.

Варто згадати, що коли під час гострої кризи рік тому ціни на пальне в країні зросли на 70 відсотків, перевізники одразу відреагували на це суттєвим підняттям цін на проїзд.

Минулої весни майже у всіх регіонах України вартість проїзду в маршрутках злетіла до 15 гривень десь з восьми, десь з десяти гривень. Вартість проїзду у львівських автобусах збільшилась з 10 до 15 гривень. У Вінниці вартість проїзду в комунальному транспорті влітку зросла з восьми до дванадцяти гривень. Таких прикладів багато, але обґрунтування одне – зростання вартості пального. І хоча за останні місяці вартість пального "просіла", але ціни ніхто зменшувати не збирається.

Але в першу чергу негативний вплив цього рішення відчує на собі наш агросектор, який вступає у відповідальний етап збору врожаю. Зараз нашим селянам потрібні великі обсяги палива, і це в умовах подорожчання. Все це призведе до того, що вітчизняний агросектор отримає додаткові збитки, що неодмінно позначиться на ціні продовольства.

"Аграрії - це основний клієнт, який споживає паливо. На них ще накладається проблема відсутності зернового коридору для експорту. У них є небагато можливостей продавати зерно", - розповів Дмитро Льоушкін.

На думку підприємця, збільшення витрат на логістику експорту української аграрної продукції не дозволить аграріям заробити грошей цього року. В цих важких умовах, як вони зможуть забезпечити якісну наступну посівну?

Але від стрибка цін на АЗС постраждають не лише виробництво продуктів харчування та сфера транспорту.

Дорожчими стануть абсолютно усі товари та послуги, у собівартості виробництва яких є використання пального. Це промислові товари, логістичні перевезення, овочі та фрукти, м’ясо. Ціни зростуть майже на все, але по різному.

Не варто забувати, що вартість пального також закладається і у комунальні тарифи. І якщо ціну газу, опалення і гарячої води на час військового стану і ще на додаткові шість місяців після його завершення не будуть змінювати, то, наприклад, водопостачання та тарифи компаній, які обслуговують прибудинкову територію та вивозять сміття, можуть збільшитись.

Чи отримає щось від цього бюджет?

Через ризик повернення корупційних схем, які спровокує повернення двадцятивідсоткового ПДВ, гарантій того, що збільшення оподаткування дійсно позитивно вплине на наповнення державного бюджету - немає. Деякі АЗС повернуться до практики ухилення від сплати податків, і Україна отримає зі зборів, у кращому випадку, лише частину того, що планують чиновники.

"Державний бюджет отримає в кращому випадку 20-30 відсотків від того, що він хоче збирати. Вони погано адмініструють податок на додану вартість. Держава особливо не заробить якихось там "мегагрошей". Бюджет точно не наповниться, але створять дуже багато головняка для власників АЗС", - пояснив засновник мережі АЗС "Prime" Дмитро Льоушкін.

На його думку, учасники паливного ринку лише постраждають від постійних наїздів перевіряючих органів, хоча ніхто з підприємців насправді не зацікавлений у махінаціях при сьогоднішній системі оподаткування.

Але є і інший варіант, який податківці активно ігнорують. Можна не підвищувати ПДВ, який держава не може справно збирати при великих ставках. Замість цього треба зробити ставку на підвищення акцизів.

"Як варіант, можна залишити ПДВ низьким: на рівні 7 відсотків, коли його всі платять. А потреби бюджету закрити коштом збільшення акцизів. Бо їх держава збирає набагато краще. Просто треба ці акцизи підняти й збалансувати, бо акцизна сітка дуже застаріла", - пропонує Сергій Куюн.

Чому ж наші чиновники та політики не можуть зробити так, як буде краще для всіх?

В умовах продовження війни та збідніння населення, економіка України дійсно дуже вразлива. І необережні кроки, якою високою метою вони б не прикривалися, можуть значно погіршити умови ведення бізнесу та стати додатковим тягарем для наших особистих фінансів.

Від одномоментного підвищення податків та акцизів на пальне неодмінно постраждають абсолютно усі, крім тих, хто збирає ці гроші. А очікуваного ефекту для бюджету країни, який дуже потребує додаткових надходження, не буде. Є ще час подумати: чи варто це робити?

Артур Крижний