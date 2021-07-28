Чоловікові не сподобалася ширина рульової доріжки.

Пілот авіакомпанії з Об'єднаних Арабських Еміратів створив пробку в Одеському аеропорту. Чоловік відмовився рухатися рульовою доріжкою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Причиною інциденту, за словами пілота, стало те, що ширина доріжки нібито не відповідає вимогам його авіакомпанії. В результаті на рульовій доріжці застряг літак української авіакомпанії.

Співробітникам аеропорту довелося застосувати тягач, щоб прибрати обидва лайнери. Через інцидент близько чотирьох сотень пасажирів змушені були чекати на борту літаків. Крім того, рейс в Катовіце затримався майже на 40 хвилин.

Варто відзначити, що протягом багатьох років літаки арабських авіаліній тричі на тиждень літали в Одесу і проблем раніше не виникало.

Як раніше повідомляв УНІАН, у міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку літак рейсу Київ-Стамбул. У прес-службі МАУ уточнили, що літак прямував зі Стамбула до Києва.

"Всі дії екіпажу і проведення посадки були здійснені швидко, професійно і без збоїв за сприяння аварійно-рятувальних служб міжнародного аеропорту "Одеса", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Горбачова