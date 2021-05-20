Причина посадки літака - відмова двигуна / фото REUTERS
Сьогодні в міжнародному аеропорту «Одеса» здійснив аварійну посадку літак рейсу Київ-Стамбул.
Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії.
«Рейс МАУ Київ-Стамбул здійснив аварійну посадку в аеропорту «Одеса». Відмова двигуна. Без постраждалих», - повідомили в мерії.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
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