Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні в міжнародному аеропорту «Одеса» здійснив аварійну посадку літак рейсу Київ-Стамбул.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії.

«Рейс МАУ Київ-Стамбул здійснив аварійну посадку в аеропорту «Одеса». Відмова двигуна. Без постраждалих», - повідомили в мерії.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

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Автор: Лариса Козова