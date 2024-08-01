Через зміни у розкладі руху додатковий час буде використаний для збільшення зупинки під час проведення прикордонного-митного контролю.

"Укрзалізниця" для зменшення ризику затримок при проходженні кордону вносить коригування у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль, повідомляє прес-служба перевізника.

Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 Київ — Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59;

поїзд №705 Київ — Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Зазначається, що час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

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В "Укрзалізниці" радять під час стиковки поїздів у Перемишлі через інтенсивність руху на пересадку закладати не менше 2-2,5 год.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті УЗ.

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З 1 серпня "‎Укрзалізниця"‎ змінює механізм продажу квитків, поширюючи верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів. Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників.

23 липня стало відомо, що через стійкий попит пасажирів за маршрутом Київ – Одеса "Укрзалізниця" додала нові рейси за цим напрямком. На маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва.

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