Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників.

Державна "‎Укрзалізниця"‎ з серпня поширює верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів. Про це повідомляє в Telegram пресслужба перевізника.

З 1 серпня продаж квитків на рейси №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ, №73/74 Харків – Перемишль – Харків здійснюватиметься виключно з верифікацією через "Дія.Підпис" у застосунку та на новому сайті "Укрзалізниці" з продажу квитків.

В УЗ нагадали, що аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня. Зазначається, що рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.

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"Без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, у свою чергу, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож", – йдеться в повідомленні.

При цьому, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити "Дію", залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та ін.

В УЗ також нагадали про глибину продажу міжнародних квитків "Укрзалізниці":

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

словацький та австрійський напрямки – 20 діб, старт о 08:00;

молдовський напрямок – 30 діб, старт о 08:00.

"Укрзалізниця" – що відомо

З листопада 2023 року в застосунку "Укрзалізниці" купити квиток на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава стало можна тільки після верифікації акаунту з "Дія.Підписом".

23 липня 2024 року повідомлялося, що через стійкий попит пасажирів за маршрутом Київ – Одеса УЗ додала нові рейси за цим напрямком.

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