На маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва.

Державна "Укрзалізниця" через стійкий попит пасажирів за маршрутом Київ - Одеса додає нові рейси за цим напрямком, повідомляє прес-служба перевізника на своїй Facebook-сторінці.

"Два тижні тому ми запустили "Інтерсіті" №761/762 за маршрутом Київ — Одеса: за цей час бачимо стійкий попит пасажирів на цей напрямок, тож знаходимо можливості додати рейсів до Одеси, гнучко оперуючи рухомим складом залізниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відзавтра "Інтерсіті" до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також - 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня наступним графіком:

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відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

В УЗ відмічають, що в ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить на 50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами.

Українська залізниця – останні новини

17 липня прес-служба "Укрзалізниці" повідомила УНІАН, що верифікація користувачів через застосунок "Дія" є важливою частиною системної боротьби з перепродажем проїзних документів третіми особами.

Раніше в УЗ заявляли, що з 1 серпня компанія додасть жіночі купе на чотирьох наступних рейсах: №1/2 Харків - Івано-Франківськ; №5/6 Запоріжжя - Ясіня; №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ; №95/96 Київ - Рахів.

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