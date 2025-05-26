Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть цією ділянкою зі зниженою швидкістю.

Державна "Укрзалізниця" завершила ремонтні роботи на перегоні Ясіня – Вороненко. Минулого тижня на цій дільниці відбулася просадка ґрунту. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що у вівторок, 27 травня, рух пасажирських поїздів тут відновлюється в обох напрямках. При цьому сьогодні, 26 травня, пасажирські поїзди ще курсують до/з станції Ворохта.

"Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки планується оперативно надолужувати", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Відео дня

У відомстві також додали, що ремонтні роботи та відновлення інфраструктури на перегоні Ясіня – Вороненко відбулися з випередженням останніх прогнозованих термінів.

Зміна руху поїздів до Карпат: що відомо

23 травня "Укрзалізниця" попередила про зміну в маршрутах низки популярних поїздів. Тоді через провал земної породи і просадку колії було тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Через це не всі поїзди мали можливість доїхати до кінцевої станції.

Перевізник опублікував тимчасовий графік курсування поїздів. Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організувала автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Вас також можуть зацікавити новини: