Поїзди курсуватимуть з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня.

Державна "Укрзалізниця" продовжує курсування регіонального поїзда Чернівці - Львів - Чернівці у червні. Про це повідомляє прес-служба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Поїзди курсуватимуть з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня наступним графіком:

№801 Чернівці - Львів із відправленням з Чернівців о 06:32, а прибуттям до Львова об 11:19;

№802 Львів - Чернівці з відправленням зі Львова о 17:20 та прибуттям до Чернівців о 22:07.

Зазначається, що на маршруті, як і раніше, курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

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В УЗ також додали, що придбати квитки на поїзд можна за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Укрзалізниця - останні новини

З 14 травня при покупці електронних квитків на сполучення "Україна - Польща" пасажири почали отримувати електронний квиток на бланку нового зразка. За словами пресслужби перевізника, новий квиток більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше залізнична компанія призначила додатковий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на низку дат травня та червня.

Нагадаємо, що у квітні УЗ призначила регіональний поїзд Чернівці - Львів на низку пікових дат, щоб забезпечити комфортні поїздки під час Великодніх свят.

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