На одній з ділянок стався провал земної породи, через що не всі поїзди можуть доїхати до кінцевих станцій.

"Укрзалізниця" попередила про зміну в маршрутах низки популярних поїздів на 23 травня.

Як повідомляє пресслужба перевізника, через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Залізничники вже приступають до ремонтних робіт. Проте не всі поїзди зможуть доїхати до кінцевої станції.

"Нам потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, тож усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію", – йшлося в повідомленні.

Відео дня

Як курсуватимуть поїзди 23 травня:

Поїзд №233 Київ – Рахів буде їхати до станції Яремче (прибуття о 5:21).

буде їхати до станції Яремче (прибуття о 5:21). Поїзд №144 Рахів – Чернігів відправиться о 12:24 з Яремче.

відправиться о 12:24 з Яремче. Поїзд №55 Київ – Рахів буде курсувати лише до станції Микуличин (час прибуття о 6:48). Зворотний рейс до столиці їхатиме з цієї ж станції о 18:48.

буде курсувати лише до станції Микуличин (час прибуття о 6:48). Зворотний рейс до столиці їхатиме з цієї ж станції о 18:48. Поїзд №95 Київ – Рахів прямуватиме до станції Вороненко, прибуття о 8:45. Зворотний рейс до Києва – зі станції Вороненко о 21:08.

прямуватиме до станції Вороненко, прибуття о 8:45. Зворотний рейс до Києва – зі станції Вороненко о 21:08. Поїзд №107 Київ – Рахів також курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46). Зворотний рейс до Києва – о 13:50.

також курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46). Зворотний рейс до Києва – о 13:50. Поїзд №5 Запоріжжя – Ясіня прямуватиме до станції Ворохта і прибуде туди о 10:04. Зворотний рейс до Запоріжжя заплановано з Ворохти на 13:03.

прямуватиме до станції Ворохта і прибуде туди о 10:04. Зворотний рейс до Запоріжжя заплановано з Ворохти на 13:03. Поїзд №25 Одеса – Ясіня курсуватиме до станції Ворохта (прибуття об 11:35). До Одеси поїзд вирушить з цієї ж станції о 15:35.

курсуватиме до станції Ворохта (прибуття об 11:35). До Одеси поїзд вирушить з цієї ж станції о 15:35. Поїзд №357 Київ – Ясіня прямуватиме до станції Микуличин і прибуде туди об 11:58. Назад до Києва рейс відправлятиметься з Микуличина о 15:27.

прямуватиме до станції Микуличин і прибуде туди об 11:58. Назад до Києва рейс відправлятиметься з Микуличина о 15:27. Поїзд №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12.

курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12. Поїзд №143 Суми – Рахів буде їхати лише до станції Ворохта з прибуттям о 16:28.

буде їхати лише до станції Ворохта з прибуттям о 16:28. Поїзд №234 Рахів – Київ відправлятиметься з Ворохти о 22:36.

Водночас приміський поїзд №6441/6442 Коломия – Ділове буде курсувати лише до Делятина.

"Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", – додають в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця": інші новини

Курсування регіонального поїзда Чернівці – Львів – Чернівці продовжиться у червні. Вони будуть їздити з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня. На маршруті, як і раніше, курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Києва до Дніпра. З Києва він вирушатиме 16, 18, 25 травня та 1 червня (відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36). З Дніпра поїзд курсуватиме 16, 18, 25 травня та 1 червня (відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17).

Вас також можуть зацікавити новини: