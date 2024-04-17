Українці віддають перевагу автомобілям білого, сірого та чорного кольору.

Найбільшим попитом в українських автолюбителів користуються нові автомобілі білого кольору: з усіх реалізованих у першому кварталі року легкових авто білими виявилися 36%. Про це повідомляє Укравтопром.

Другими за популярністю виявилися автомобілі сірого кольору: на них припала майже третина ринку. Машини класичного чорного кольору обрали 15% покупців – це третє місце.

На четвертому місці опинилися сині авто: на них зупинили свій вибір 9% охочих. Замикають п'ятірку лідерів червоні автомобілі (3%).

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Бестселер ринку Renault Duster і тут вирвався в лідери: серед білих та сірих саме ця модель виявилася найпопулярнішою. А от якщо говорити про чорні авто, то тут лідер Toyota Land Cruiser Prado.

Серед синіх найбільшою популярністю користувалася Škoda Scala, а серед червоних – Mazda CX-5.

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Раніше повідомлялось, що українці стали частіше зупиняти свій вибір на бензинових авто: у першому кварталі року український автопарк поповнився понад 7,1 тис. новими автомобілями із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Якщо порівнювати з показниками минулого року, то цей показник збільшився на 24%.

Якщо ж казати про моделі нових авто, то найпопулярнішим у березні виявився Renault Duster. Друге місце посіла Toyota RAV-4, третє – KIA Sportage.

Загалом, у першій десятці опинилися сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. На них у березні припало майже 42% ринку нових легкових автомобілів.

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