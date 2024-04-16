У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 7,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), що на 24% більше, ніж торік.
Як повідомляє "Укравтопром", автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців. Зазначається, що бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.
Однак їх ринкова частка відносно першого кварталу 2023 року зменшилась на 8 відсоткових пунктів. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Toyota RAV-4.
Топ-10 моделей нових легковиків, обладнаних бензиновими ДВЗ, виглядає таким чином:
- Toyota RAV-4 - 504 авто;
- Renault Duster - 489;
- Mazda CX5 - 420;
- KIA Sportage - 392;
- Skoda Scala - 344;
- Hyundai Tucson - 297;
- Skoda Octavia - 266;
- Suzuki SX4 - 257;
- Peugeot Landtrek - 230;
- Suzuki Vitara - 228.
Вітчизняний ринок автомобілів
12 квітня повідомлялося, що загалом за підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.
Впродовж першого кварталу цього року українці купили близько 4,2 тис. легковиків, що були ввезені з Китаю.