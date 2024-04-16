Попит на відповідні машини зріс на чверть.

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 7,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), що на 24% більше, ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", автомобілі, обладнані бензиновими двигунами, залишаються найпопулярнішими серед українців. Зазначається, що бензинові авто охопили 43% ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.

Однак їх ринкова частка відносно першого кварталу 2023 року зменшилась на 8 відсоткових пунктів. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Toyota RAV-4.

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Топ-10 моделей нових легковиків, обладнаних бензиновими ДВЗ, виглядає таким чином:

Toyota RAV-4 - 504 авто;

Renault Duster - 489;

Mazda CX5 - 420;

KIA Sportage - 392;

Skoda Scala - 344;

Hyundai Tucson - 297;

Skoda Octavia - 266;

Suzuki SX4 - 257;

Peugeot Landtrek - 230;

Suzuki Vitara - 228.

Вітчизняний ринок автомобілів

12 квітня повідомлялося, що загалом за підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Впродовж першого кварталу цього року українці купили близько 4,2 тис. легковиків, що були ввезені з Китаю.

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