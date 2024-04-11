Лідером ринку гібридів в сегменті нових легкових авто став Toyota RAV-4.

В першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 4,7 тисяч гібридних легкових авто. Це на 59% більше, ніж торік, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 з кількістю в 480 автомобілів. Другий результат у Toyota Camry - 221 авто. Третій за популярністю - Nissan Qashqai - 164 автівки.

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Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 255 авто.

Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt - 138 авто та Toyota Prius - 136 авто.

Український ринок авто - що відомо

У березні 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин тоді становив понад 9 років. Нових комерційних автомобілів впродовж березня було реалізовано в кількості понад 1 тис. авто. В порівнянні з торішнім березнем це більше на 31% та на 3%, ніж у попередньому місяці цього року.

У минулому місяці вітчизняний автопарк було поповнено понад 4,4 тисячами автівок на акумуляторних джерелах живлення.

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