Зазначається, що з проблемою вже зіткнулися авіакомпанії British Airways та Virgin Atlantic.

Брак запчастин, через який британський виробник реактивних двигунів Rolls-Royce змушує авіакомпанії садити свої літаки, може затягнутися на роки. Як результат, зросте кількість скасувань рейсів.

Видання The Independent пише, що авіакомпанії борються з нестачею деталей для двигуна Trent 1000, яким оснащуються далекомагістральні літаки Boeing 787 Dreamliner, а серед перевізників найбільше постраждали British Airways (BA) і Virgin Atlantic.

Експерти галузі попереджають, що ці збої в ланцюжку поставок відображають глибші проблеми в аерокосмічному виробництві, які навряд чи вдасться вирішити швидко.

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Нік Каннінгем, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості з компанії Agency Partners, повідомив, що брак робочої сили і глобальні проблеми в ланцюжку поставок можуть вплинути на польоти на багато років. BA і Virgin Atlantic вже почали скасовувати додаткові далекомагістральні рейси через проблеми з двигунами Trent 1000.

Так, Virgin Atlantic оголосила, що призупинить початок польотів в Аккру, Гана, наступного літа, а повернення рейсів до Тель-Авіва було відкладено до кінця березня 2025 року. Минулого місяця BA також відклала запуск нового маршруту Хітроу - Куала-Лумпур і призупинила виконання одного рейсу на день між Лондоном Гетвік і Нью-Йорком, а також між Лондоном Хітроу і Дохою.

Rolls-Royce заявила, що активно співпрацює з постраждалими авіакомпаніями, щоб "мінімізувати наслідки" дефіциту запчастин. Виробник двигунів зіткнувся з проблемами в постачанні двигунів Trent 1000, які, за його словами, можуть підвищити паливну ефективність літаків 787 Dreamliner компанії British Airways приблизно на 20%.

Раніше Rolls-Royce оголосила, що протягом наступних п'яти років інвестує 1 мільярд фунтів стерлінгів у модернізацію всієї лінійки двигунів Trent, щоб підвищити паливну ефективність і довговічність.

Скасування рейсів у світі - останні новини

Найчастіше авіакомпанії в Європі скасовують рейси через страйки персоналу. Так, туристів попереджали про можливі "множинні скасування рейсів" через страйки в аеропортах Португалії.

Крім того, у Німеччині страйкували співробітники компанії Discover Airlines, яка входить до групи Lufthansa, що також призвело до проблем із рейсами.

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