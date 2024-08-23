Наступного тижня країну охоплять масові протести співробітників аеропортів.

Туристів, які збираються летіти до/з Португалії наприкінці наступного тижня, попередили про можливі "множинні скасування рейсів" через страйки в аеропортах по всій країні.

Як пише The Sun, португальська профспілка транспортних робітників Sttamp планує свої акції "з 00:00 годин 31 серпня 2024 року до опівночі 1 вересня 2024 року".

"Оскільки на сьогоднішній день не було досягнуто жодних домовленостей, які дали б змогу скасувати страйк, якби він відбувся, це, безумовно, спричинило б серйозні обмеження в національних аеропортах", – попередили в профспілці, члени якої вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

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У Sttamp прогнозують, що найбільше постраждають аеропорти двох найбільших міст країни Порту та Лісабона.

Серед авіакомпаній найбільші ризики у пасажирів EasyJet, TAP Air Portugal, British Airways, Ryanair, Wizz Air, Azores Airlines S. A. і Vueling Airlines, які здійснюють рейси через зазначені аеропорти.

Пасажирам, чиї поїздки заплановані на дні страйку, у профспілці радять уточнювати інформацію про рейси в авіакомпаній, на літаках яких вони збираються летіти.

Як повідомляв УНІАН, раніше українців попередили про можливі затримки на кордоні з Угорщиною.

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