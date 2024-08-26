Зазначається, що проблеми виникнуть по всій країні.

Пілоти і бортпровідники дочірньої компанії Discover Airlines, яка входить до групи Lufthansa, попередили про чотириденний страйк. Проблеми можуть виникнути в усіх аеропортах Німеччини.

Видання Deutsche Welle пише, що страйк розпочнеться у вівторок, 27 серпня. Зазначається, що рішення про страйк ухвалено через конфлікт, що виник після переговорів із профспілкою Verdi, яка уклала перші колективні договори для пілотів і бортпровідників Discover.

Профспілка Cockpit, що представляє пілотів, і профспілка UFO, що представляє бортпровідників, працюють на те, щоб обійти чинні угоди про оплату праці між Lufthansa і Verdi, яку вони розглядають як конкурента.

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Cockpit і UFO стверджують, що Verdi не має достатнього членства в авіакомпанії, а профспілку створено Lufthansa як партнера в переговорах.

Варто зазначити, що авіакомпанія Discover працює з Франкфурта і Мюнхена. До її флоту входить 27 літаків, а її персонал налічує майже 2 тисячі співробітників.

Скасування аівіарейсів у Португалії - що відомо

Туристів, які збираються летіти до/з Португалії наприкінці цього тижня, попередили про можливі "множинні скасування рейсів" через страйки в аеропортах по всій країні.

Португальська профспілка транспортних робітників Sttamp планує свої акції "з 00:00 годин 31 серпня 2024 року до опівночі 1 вересня 2024 року".

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