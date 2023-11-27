Поляки почали блокувати пункт пропуску "Медика - Шегині" 23 листопада.

Польські страйкарі планують цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині" на українсько-польському кордоні.

Про це попередили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). "Згідно з інформацією, яку українським прикордонникам надали польські колеги, громадська акція з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині", від 27 листопада може відбуватися цілодобово", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Ситуація на українсько-польському кордоні

З 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне". Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Відео дня

А 23 листопада почалося блокування пункт пропуску "Медика - Шегині".

25 листопада заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич заявив, що через блокаду кордону польськими перевізниками в Україні почалися проблеми з постачанням пального. Водночас він зауважив, що ситуація на кордоні не є критичною для експорту зерна. Україна може експортувати продовольство залізницею, а також через чорноморські та дунайські порти.

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