У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 тисяч 900 вантажних транспортних засобів.

У Державній прикордонній службі України розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею, де польські перевізники блокують рух вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що блокування кордону України продовжується на трьох напрямках зі сторони Польщі.

"Станом на ранок, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, у чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2 тисяч 900 вантажних транспортних засобів. Найбільше, це навпроти пункту Краківець - 1 200, навпроти Ягодина - 1 100 і навпроти Рави Руської - близько 600", - сказав Демченко.

Відео дня

Речник уточнив, що ці дані можуть бути неповними, адже інші вантажівки можуть знаходитися трохи далі на певній відстані від кордону.

"Також через блокування цих напрямків ми фіксуємо, що збільшились черги і на інших, зокрема навпроти пункту пропуску Шегині знаходиться близько 1 300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску Гринів, Устилуг та Смільниця", - повідомив речник.

За його словами, учасники акції, яка проводиться на території Польщі, пропускають по кілька вантажівок на годину як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. "Але це не вирішує усіх необхідних питань щодо інтенсивності руху", - зазначив він.

Демченко нагадав, що раніше на пункті пропуску Ягодин, до протесту польських перевізників, за добу кордон перетинало від 1200 до 1300 вантажівок в обох напрямках.

Оновлено 10.30. Як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів не відповідають дійсності.

"Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах", - зазначив Деркач.

За його словами, інформацію про ці випадки вже передають польським колегам.

"Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", - додав заступник міністра інфраструктури.

Ситуація на кордоні з Польщею - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребене". Ключовою вимогою є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників. 16 листопада представники Союзу на годину блокували пункт пропуску "Вишнє-Німецьке". Цим вони хотіли висловити підтримку польським колегам.

В Україні створено штаб допомоги українським водіям, які виявилися заблокованими на кордоні з Польщею, щоб забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Вас також можуть зацікавити новини: