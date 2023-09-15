При збереженні пасажиропотоку "Укрзалізниця" перевезе біля 80% пасажирів, які подорожували міжнародними рейсами українських авіакомпаній.

Від початку 2023 року завдяки збільшенню маршрутів та рейсів у міжнародному сполученні "Укрзалізниця" перевезла понад 1,1 млн пасажирів.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба перевізника, на найбільш популярні дати "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди, і також за потреби залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів.

"При збереженні наявного пасажиропотоку в міжнародному сполученні "Укрзалізниця" перевезе близько 80% від кількості пасажирів, які подорожували регулярними міжнародними рейсами українських авіакомпаній упродовж довоєнного 2021 року", - зазначили в УЗ.

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"Укрзалізниця" - останні новини

У вересні повідомлялося, що від початку старту програми жіночих купе ними скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами компанії, ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

Також "Укрзалізниця" може вже цієї осені запустити новий потяг сполученням Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській. Саме на цій ділянці транскордонне пасажирське сполучення було відсутнє вже понад 15 років.

13 вересня 2023 року в "Укрзалізниці" розповіли, чи виправдали себе жіночі купе. Понад 90% квитків в жіночі купе розпродані на 20 днів наперед.

14 вересня 2023 року в "Укрзалізниці" пояснили, які рішення запровадила компанія, щоб унеможливити схеми перекупників щодо квитків на потяг до Польщі.

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