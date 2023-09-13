Понад 90% квитків в жіночі купе розпродані на 20 днів наперед.

Від початку старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами представників "Укрзалізниці", ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-служба перевізника, найбільшим попитом жіночі купе користуються у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець. Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В УЗ підкреслили, що продаж квитків у жіночі купе здійснюється в мобільному застосунку, і після доопрацювання програмного забезпечення стане можливим поширення проекту на інших маршрутах.

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"Компанія продовжує роботу над програмним комплексом, щоб вже на етапі авторизації в застосунку мати можливість визначати стать пасажира та давати йому змогу бронювати відповідні місця", - сказали в компанії перевізника.

Крім того, в УЗ нагадали, що задля безпечних подорожей пасажирів паралельно з впровадженням жіночих купе "Укрзалізниця" повернула на рейси патрулювання воєнізованої охорони.

Жіночі купе в "Укрзалізниці"

15 травня 2023 року на веб-сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, яка вимагала введення окремих вагонів для чоловіків та жінок у потягах "Укрзалізниці".

У червні 2023 року "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на 4 рейси далекого сполучення: №81 Київ – Ужгород; №41 Дніпро – Трускавець; №75 Київ – Кривий Ріг; №15 Харків – Ясіня.

В липні в УЗ повідомили, що ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті.

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