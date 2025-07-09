Після запровадження нової системи проходження кордону має стати швидшим.

Європарламент схвалив запровадження нової системи в’їзду-виїзду на зовнішніх кордонах ЄС. Нову систему почнуть розгортати вже восени, повідомляє сайт інституції.

Передбачається, що розгортання системи триватиме 180 днів.

Після запуску система реєструватиме дані: ім'я подорожуючого, тип проїзного документа, час і місце в'їзду і виїзду. Крім цього передбачена реєстрація біометричних даних, таких як зображення обличчя і відбитків пальців. Передбачається, що перевіряти документи буде не людина, а комп’ютер.

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Через систему пройдуть усі громадяни країн, які користуються правом на безвізові поїздки до блоку (а отже, і українці), та громадяни візових країн, в яких у паспорті є короткострокова шенгенська віза.

Заявлена мета цих змін - підвищення безпеки, пришвидшення процесу прикордонного контролю та зменшення черг.

При цьому у повідомленні зазначається, що у період впровадження нової системи її дію можуть тимчасово призупиняти, якщо час очікування стане надто довгим або виникнуть технічні проблеми.

Рішення Європарламенту не означає, що запуск нової системи в’їзду-виїзду розпочнеться завтра. Після затвердження документу Європейською Радою мають бути розроблені плани її впровадження. І лише після цього Єврокомісія вирішить, коли починати 180-денний період впровадження.

Подорожі до ЄС по-новому

Система EES мала запрацювати 10 листопада 2024 року та автоматично перевіряти всіх, хто в'їжджає на територію ЄС, але запуск довелося відкласти - у Німеччині, Франції та Фінляндії пункти пропуску не встигли підготуватися до нової системи. Передбачався такий механізм перевірки: кожен мандрівник мав би підійти до спеціальної "будки" самообслуговування і просканувати біометричний паспорт.

Після запуску нової системи в’їзду-виїзду у планах ЄС - запровадити плату за дозвіл на в’їзд до блоку для безвізових країн, яка становитиме 7 євро. Строк дії дозволу на в’їзд становить три роки. Заявники молодше 18 або старше 70 років звільняються від цієї плати.

У червні Рада Європейського Союзу і Європарламент погодили нові підстави для призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Зокрема процедуру призупинення безвізу можуть запустити в разі збільшення незаконного напливу громадян з третьої країни через її географічну близькість з ЄС, а також надання громадянства для інвесторів, коли громадянство надається тим людям, які не мають зв'язку з відповідною третьою країною, в обмін на заздалегідь визначені виплати чи інвестиції.

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