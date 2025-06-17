Зокрема, визначені додаткові чотири підстави, які можуть спричинити до призупинення безвізових подорожей до країн Шенгенської зони.

Рада Європейського Союзу і Європарламент дійшли згоди щодо оновлення механізму, який дозволяє ЄС призупиняти безвізовий режим для громадян з третіх країн, звільнених від подання заявок на отримання візи під час подорожі до Шенгенської зони. При це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, завдяки цим законодавчим змінам Євросоюз зможе краще реагувати на ситуації зловживання безвізовим режимом або коли цей режим використовується проти інтересів ЄС.

"Безвізові подорожі до ЄС вигідні як іноземним громадянам, так і Євросоюзу. Але якщо громадяни третіх країн зловживають цією перевагою, ЄС повинен мати у наявності усі необхідні інструменти, щоб виправити ситуацію. Ці інструменти можуть чинити тиск на країни, які уникають співпраці у запобіганні і припиненні незаконної міграції", - наголосив Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, яка головує у першому півріччі 2025 року в Раді ЄС.

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У зв'язку з цим, Рада ЄС і Європарламент узгодили чотири нові підстави для запуску механізму призупинення безвізового режиму.

По-перше, йдеться про невідповідність безвізового режиму третьої країни з візовою політикою Євросоюзу у випадках, якщо відбуватиметься збільшення незаконного напливу громадян з третьої країни через її географічну близькість з ЄС.

По-друге, йдеться про схему надання громадянства для інвесторів, коли громадянство надається тим людям, які не мають зв'язку з відповідною третьою країною, в обмін на заздалегідь визначені виплати чи інвестиції.

По-третє, йдеться про гібридні загрози та недоліки в законодавстві та процедурах безпеки документів.

І по-четверте - погіршення зовнішніх відносин з третьою країною особливо, коли це стосується прав людини, фундаментальних свобод або серйозних порушень Статуту ООН.

Таким чином, ці чотири підстави для призупинення безвізу додаються до вже наявних причин, і зокрема, таких як збільшення кількості заяв про надання притулку від громадян країни, для якої рівень визнання клопотань про надання притулку є низьким, або збільшення кількості громадян третіх країн, яким відмовлено у в'їзді або які перевищують термін перебування.

При цьому, нове законодавство міститиме граничні межі для деяких із цих підстав для призупинення. Це має сприяти більшому розумінню щодо того, коли призупинення безвізу має відбутися. Зокрема, гранична межа у 30% кількісно визначатиме значне збільшення випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, заяв про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень. Водночас, поріг для оцінки того, чи слід вважати рівень визнання статусу біженця низьким ,визначено на рівні 20%.

У цьому зв'язку, Рада ЄС і Європарламент прагнуть подовжити термін призупинення безвізу з 9 до 12 місяців. Цей початковий період може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18, як це визначено зараз).

Також ЄС може ухвалити рішення про постійне скасування безвізового режиму, якщо третя країна не усуне причини, які призвели до тимчасового призупинення безвізу.

Безвізовий режим із ЄС - деталі

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричний закордонний паспорт громадянина України, перебувати та вільно пересуватися Європою не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Українці можуть здійснювати поїздки в Європу з метою туризму, відвідання родичів, пошуку бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій, концертів, музичних та театральних фестивалів, спортивних змагань, проведення пляжного відпочинку.

Водночас, для українців, які знайшли в ЄС прихисток від агресивної війни Росії проти України, діє механізм тимчасового захисту.

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