'Закручування гайок' чи довгоочікуване покращення: українці в’їжджатимуть в Європу по-новому

Вже з 10 листопада ЄС вводить на кордоні нову систему реєстрації в’їзду та виїзду EES, а з наступного року – авторизації подорожей ETIAS. УНІАН з’ясував, чи ці зміни спрямовані проти українців або, навпаки, покликані полегшити нам перетин кордону.

З 10 листопада 2024 року Європейський Союз вводить у дію нову систему реєстрації в’їзду й виїзду іноземців Entry/Exit System (EES, з англійської: Система "Вхід-вихід"). Її мета заявлена як "зменшення бюрократії" на кордоні, адже штамп у паспорті відходить у минуле. Але експерти кажуть, що реальна мета інша – посилення контролю за іноземцями.

Остання теза підкріплюється тим, що вже наступного року ЄС вводить другу систему – European Travel Information and Authorisation System (ETIAS, "Система інформації та авторизації подорожей").

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Як ці дві системи разом діятимуть, як їх оцінюють українські посадовці, перевізники та експерти, і як це все вплине на українських вимушених переселенців, біженців, заробітчан та туристів? УНІАН знайшов відповіді на усі питання.

Що таке EES і як вона діятиме

Система Entry/Exit System або EES вже давно "напрошувалася". Адже у 21 сторіччі у об’єднанні розвинених країн досі зберігалася система перетину кордону зразка середини 20 сторіччя – зі штампами у паспортах. Дана реформа затягнулася більш ніж на десятиріччя. Бо 29 країн Шенгенської зони ніяк не могли порозумітися у деталях.

Потрібно додати, що у ЄС 27 країн, але до "Шенгену" входять 25 з них. Кіпр "застряг" на етапі підготовки до вступу, а Ірландія залишила собі "право на неучасть", щоб зберегти безвіз з Великою Британію (яка вже вийшла з ЄС). Проте ще є Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, які не є членами Євросоюзу, але натомість є учасниками "Шенгену". Так і набирається 29 країн, які є учасниками "Шенгену" й впроваджують Entry/Exit System.

Олена Вінтоняк, нардеп та голова підкомітету ВРУ, який відповідає за питання регіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС, розповідає УНІАН, що ця реформа у ЄС фактично розпочалася ще у 2017 році зі змін у Регламенті ЄС. З того часу європейці проводили технічну підготовку для роботи EES.

"Дана система реєструватиме ім’я особи, тип проїзного документа, біометричні дані – відбитки пальців і зображення обличчя, а також дату та місце в’їзду та виїзду з дотриманням основних прав і захисту даних, - каже Олена Вінтоняк. – Також фіксуватиме відмови у в’їзді. EES замінить діючу систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка займає багато часу, не надає достовірних даних про перетин кордону та не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили термін перебування".

У вітчизняному МЗС, куди УНІАН теж звернувся, роблять дещо інші акценти. Зокрема, що нова система стосується виключно короткострокових поїздок (не по роботі чи навчанню), і що ніяких додаткових зборів з 10 листопада не запроваджуватиметься.

"Важливо уточнити, що на даному етапі про якісь додаткові збори чи ускладнення при в’їзді не йдеться. Порядок безвізового в’їзду для громадян України до країн-членів ЄС та Шенгенської зони при цьому залишається без змін, - повідомляє пресслужба МЗС. – Для спрощення збору біометричних даних на пропускних пунктах на кордонах планується встановити спеціальні термінали самообслуговування. У системі EES буде доступний новий онлайн-сервіс, який замінить Шенгенський калькулятор. Завдяки ньому подорожуючі зможуть дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в Шенгенській зоні у них залишилося. Запуск EES є також передумовою для початку роботи системи електронних дозволів на в’їзд до ЄС, так званої ETIAS".

Цікаво, що відповіла на запит УНІАН "консульська представниця МЗС Вікторія Ші", де "Ші" - це "Штучний інтелект". Виходить, відповідь про цифрову систему перетину кордону згенеровано цифровим штучним інтелектом "на службі" у МЗС. Цифровізація довкола нас. Живі (а не цифрові) фахівці згодні з тезами "Вікторії", проте додають про важливість саме "людського фактору" на кордоні.

"Звертаю увагу, що отримання дозволу у системі не гарантує, що вас точно пустять до країн Шенгену. Бо підсумкове рішення приймає прикордонник. На його рішення буде впливати наявність зворотнього квитку, підтвердження бронювання житла і таке інше, - зауважує Василь Воскобойник, експерт з питань міграції. – Якщо ж виключити людський фактор, то технічна частина спрощується. Адже тепер прикордонник бачитиме всі ваші оцифровані дані і, якщо ви завчасно виконали всі вимоги, то повинен пропускати вас швидше. Якщо у вас немає проблем з законом чи інших порушень, то для вас весь процес перетину кордону має стати максимально спрощеним".

Експерт наполягає, що ці слова стосуються саме комплексу з двох систем – EES та ETIAS разом. Адже EES, як і вказала вище "Вікторія Ші", це лише попередній етап для інтеграції ETIAS, про яку й поговоримо далі.

ETIAS - що це і навіщо

ETIAS - це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Вже з назви видно навіщо вона потрібна.

"Система поширюватиметься на громадян 60 країн, які не входять до ЄС, але мають безвізовий режим подорожей з ЄС. Серед них і Україна. Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в’їзду для безвізових осіб. Він прив'язаний до паспорта особи, дійсний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше. Якщо особа отримує новий паспорт, їй потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS", - надає подробиць нардеп Олена Вінтоняк.

За словами нардепки, на перших порах для перетину кордону по безвізу буде достатньо біометричного паспорту. Документ дає право подорожувати у межах ЄС впродовж 90 днів, а для наступної безперервної поїздки треба почекати 180 днів.

"Після впровадження ETIAS перед від’їздом потрібно також додатково оформити спеціальний дозвіл. Зробити це можна буде онлайн, але не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону – для різних видів транспорту крайні строки будуть відрізнятися, тож це треба буде перевіряти", - продовжує Олена Вінтоняк.

Для цього всього буде створено мобільний додаток та спеціальний сайт (портал вже є, але самої системи дозволів там поки що немає – лише перелік правил на в’їзд).

Подача заявки на отримання дозволу на подорож ETIAS не буде безкоштовною і обійдеться у 7 євро.

"Деякі особи будуть звільняються від сплати цього збору. Зокрема це особи віком до 18 років і старше 70 років, члени сімей громадян ЄС або громадян, які не є громадянами ЄС, але мають право вільно пересуватися по території Євросоюзу. У разі якщо особі не погоджено дозвіл на поїздку ETIAS ці 7 євро за заявку не повертаються, - додає юридичних тонкощів пані Вінтоняк. – Щодо України слід зазначити, що якщо в особи є біометричний паспорт, вона може подати заявку на отримання дозволу на подорож ETIAS. А якщо в особи є паспорт будь-якого іншого типу, то їй знадобиться віза".

На тлі нюансів, згаданих Оленою Вінтоняк, видається дивним твердження єврочиновників та МЗС, що новації "зменшать бюрократію" на кордоні. Якщо й зменшать, то передусім для самих єврочиновників, адже єдина цифрова онлайн-база - це дійсно зручніше, ніж 29 окремих баз даних (по кожній країні) з фізичними штампами у паперових паспортах.

Цікаво, чи вплине впровадження EES та ETIAS на схему контрабанди "піджаків". Так називають людей, які перевозять комерційні товари через кордон як "особисті речі", щоб уникнути сплати мита. І перетинають кордон дуже часто протягом тижня та навіть доби. А тепер ЄС зможе фактично у режимі онлайн контролювати кожен факт такого перетину кордону та ідентифікувати особу.

Це дізнаємось вже після фактичного впровадження системи. Але питання нових правил в’їзду та виїзду цікавить не лише "комбінаторів", але й відповідальних українців, які через війну змушені жити "на дві країни" і постійно перетинати кордон.

Алгоритм перетину кордону "по-новому"

Але ж як нова система працюватиме на практиці та виглядатиме у деталях? Аби з’ясувати це, УНІАН звернувся за коментарем до перевізників. Втім, "Укрзалізниця" поки відповіді не надала, а автобусні перевізники, у свою чергу, прямо сказали, що ще самі до кінця не знають, як працюватимуть ці нововведення – особливо щодо ETIAS.

"Звісно, що це все не покращить умови перевезень. Черги збільшяться. Поки що автобуси повні, і народ не зрозумів (що з 10 листопада стануться зміни, - УНІАН), - каже Наталія Волк, яка представляє перевізника Euroclubbus. – Чесно кажучи, я сама не розумію ще процедуру, як це буде відбуватися. Єдине (зрозуміло, - УНІАН) – треба буде реєструватися у системі. А для людей, які не володіють навичками, це буде важко. Особливо для людей похилого віку".

Крім того, перевізники не згодні з думками експертів та чиновників, що нововведення з боку ЄС дійсно приберуть бюрократію на кордоні.

"Раніше людина могла в разі бойових дій або потреби купити квиток і відразу їхати. Тепер їй доведеться під ракетами реєструватися і чекати погодження. На мою думку, під час війни, з боку Європи це зайві перепони, - наполягає пані Волк. – Ми і зараз страждаємо, бо поляки вимагають перевірки нами паспортів. Ми в цьому не маємо компетенції, але платимо штрафи. Коротше кажучи, замість покращення – погіршення".

Фахівець з міграції Василь Воскобойник намагається заспокоїти скептиків, і вважає, що сама процедура перетину кордону залишиться майже без змін.

"Алгоритм перетину кордону не дуже зміниться. Просто тепер, як єврочиновники просять, вам бажано хоча б за тиждень до поїздки оновити свої дані та отримати дозвіл на окремо створеному під це сайті. Потрібно буде внести дані про себе та свій паспорт у EES та ETIAS. Після чого система одразу надасть відповідь, чи відмовлено вам. А сама реєстрація у системі ETIAS з наступного року коштуватиме оці 7 євро", - каже пан Воскобойник.

Безпосередньо алгоритм перетину кордону "по-новому" надає УНІАН Олена Вінтоняк, яка теж наполягає, що "автоматизація замінює трудомісткі ручні перевірки", а тому "розгрузить" черги на кордоні. Принаймні, колись потім, коли мине перехідний період.

З її слів, країни ЄС і надалі посилюватимуть "автоматизацію" на кордоні, аби позбутися черг, а в основі реформи лежить "система самообслуговування" - це і є ключове технічне нововведення. Тобто, це не останні прикордонні новації від ЄС.

За наявності на пункті пропуску, система самообслуговування дозволятиме:

- реєструватися при перетині кордону;

- перевірити, чи дані особи записані в EES;

- завантажити їх для подальшої перевірки працівником паспортного контролю.

Реєструватися можна буде й безпосередньо на кордоні у цих пунктах самообслуговування. Хоча й експерти, й самі європейці радять це робити заздалегідь, щоб не створювати черги і не отримати відмову "від воріт" вже під час спроби виїзду.

"Скориставшись системою самообслуговування, особа вже може вийти на смугу прикордонного контролю, де співробітник паспортного контролю отримає інформацію з цієї системи самообслуговування (включаючи перевірки з іншими базами даних), підтвердження особи і тривалість перебування особи, та який термін ще залишився, - продовжує опис алгоритму пані Вінтоняк. – Після цього працівник паспортного контролю може поставити додаткові запитання, перш ніж прийняти рішення про дозвіл чи відмову у в’їзді на відповідну територію".

Ця система обслуговування натякає, що питань від прикордонника повинно буде менше. Адже ви, як відповідальний громадянин, вже отримали дозвіл. Але практика покаже. Втім, не дуже зрозуміло, як бути вимушеним переселенцям після 10 листопада – чи доведеться їм в’їжджати на загальних умовах?

Як їздитимуть біженці та вимушені переселенці

Якщо коротко, то, так, для вимушених переселенців виключень не буде, хоча у документах ЄС вони, все ж, згадуються окремо.

"Оця система EES взагалі не націлена на біженців чи вимушених переселенців. Якщо не буде якогось окремого роз’яснення саме про цю категорію людей ближче до старту EES восени та ETIAS навесні, то ці правила будуть діяти для всіх", - каже Василь Воскобойник.

Олена Вінтоняк зауважує, що у законодавстві ЄС є згадки про вимушених переселенців відносно перетину кордону "по-новому". Але ці згадки додають плутанини. Так, у статті 2 (3) Регламенту (ЄС) 2017/2226 зазначено осіб, на яких не поширюється система EES, серед яких:

- громадяни країн, що не входять до ЄС, які подорожують до Європи в рамках внутрішньокорпоративного трансферу або з метою дослідження, навчання, волонтерської служби, схем обміну учнями або освітніх проектів та Au-pair;

- власники посвідок на проживання та довгострокових віз;

- особи, які мають дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух та інші.

Крім того, біженцям, особам без громадянства або особам, які не мають громадянства жодної країни, не потрібен дозвіл на поїздку ETIAS, якщо вони проживають у ЄС і мають проїзний документ, виданий будь-якою з європейських країн, для яких потрібен ETIAS.

"Проте визнаним біженцям та особам без громадянства все одно може знадобитися подати заявку на дозвіл ETIAS на поїздку. Для цього особі слід перевірили вимоги до подорожі для кожної країни, яку така особа збираєтеся відвідати. Оскільки в різних європейських країнах діють різні правила, особі може знадобитися дозвіл ETIAS на поїздку в деякі країни, а в інші країни може знадобитися віза. Таку інформацію можна перевірити у відповідному розділі на офіційному сайті ETIAS", - заплутує нас ще більше Олена Вінтоняк.

Виходить, що навіть якщо у вас є якісь особливі дозволи (якщо ви маєте статус біженця) або ви літня людина чи особа, яка не досягла повноліття, то вам все одно доведеться реєструватися та перевіряти себе заздалегідь у системах EES та ETIAS.

Мотиви реформи – зменшити черги чи позбутися "небажаних"

У результаті ми отримуємо системи, які формально зменшують бюрократію через посилення цифровізації, але залишають ключовим "людський фактор" та додають хоч і низький, але все ж майновий ценз. 7 євро - це близько 315 грн по актуальному курсу, що небагато для працюючої людини, але може стати проблемою для реального біженця, який дійсно втратив все.

Ще один нюанс – українців фактично "рівняють" по статусу з усіма іншими країнами, що мають безвіз з ЄС. Після 24 лютого 2022 року українці ж перебували у особливому статусі, мали різні послаблення на національному та центральному рівні, але останнім часом єврочиновники поступово згортають ці "бонуси".

Це наштовхує на думку, що контроль над українськими мігрантами та заробітчанами може бути головною метою реформи, але експерти з таким трактуванням не згодні.

"EES сприятиме запобіганню нелегальній міграції та допоможе захистити безпеку європейських громадян. Нова система також допоможе добросовісним громадянам третіх країн легше подорожувати. А також ефективніше ідентифікувати осіб, які перебувають у країні (незаконно, - УНІАН), випадки шахрайства з документами та ідентифікаційними номерами. Крім того, система дозволить ширше використовувати автоматизовані перевірки на кордоні та системи самообслуговування, які є швидшими та комфортнішими для подорожуючих", - вважає пані Вінтоняк.

"Ці проєкти не спрямовані проти українців. Світ загалом довкола України не "крутиться". Ці новації ЄС стосуються взагалі всіх країн, які мають безвіз з Шенгеном. Наприклад, Грузії це теж стосуватиметься. Можливо у перспективі й Вірменії чи Туреччини, з якими ЄС веде перемовини", - додає Василь Воскобойник.

Слова пана Воскобойника підтверджує й те, що на офіційному сайті travel-europe.europa.eu, є роз’яснення про EES та ETIAS на всіх мовах ЄС, а також турецькою, арабською та навіть китайською (які не мають безвізу), але не українською. Втім, роз’яснення є на тих мовах, звідки їдуть найбільше туристів та бізнесменів, а не заробітчан чи біженців. ЄС наочно показує, кого в себе бажає бачити.

"ЄС зацікавлений у тому, щоб до нього їхали туристи і підприємці й залишали там свої гроші. Але ЄС хоче виокремити тих осіб, які є небажаними, адже вони можуть нести небезпеку для країн Шенгенської зони. Євросоюз хоче відмовляти їм у перетині кордону завчасно. Тому, у першу чергу, людей оцінюватимуть з точки зору наявності правопорушень", - продовжує пан Воскобойник.

Головною ж практичною метою прикордонної реформи є боротьба з підробками паспортів та інших документів, що дають дозвіл на перебування у ЄС. Цю реформу слід розглядати разом з іншими ініціативами, спрямованими проти нелегальної міграції, яким "дали хід" одночасно з EES.

"Взагалі головне, що робить нова система – унеможливлює підробку паспорту, бо "прив’язує" документ до біометричних даних особи. І EES, і ETIAS націлені на єдину мету – максимальна безпека для ЄС", - продовжує пан Воскобойник.

Всі інші новації EES, на його думку, "другорядні".

"В умовах, коли потік охочих в’їхати до Європи збільшується, європейські країни дбають про свою власну безпеку. ETIAS, яка буде запущена або з весни, або з літа 2025 року, це другий етап реформи. Її мета – виокремити саме тих людей, яких ЄС не хоче в себе бачити", - вважає фахівець з міграції.

EES та ETIAS "вмикаються" з різницею більш ніж півроку, але це дві складові однієї реформи. Їх офіційна мета – зменшити бюрократію на кордоні, але це також інструмент боротьби з нелегальною міграцією. Анонсоване "полегшення процедур" відчують не стільки пасажири українських автобусів чи потягів, скільки самі ж єврочиновники, яким тепер дійсно легше буде всіх перевіряти.

Це рішення довго приймалося, але й мета в нього стратегічна – тотальний контроль над кордоном. Втім, безпосередньо восени алгоритм перетину кордону майже не змінюється. Вся "новизна" полягає у тому, що після 10 листопада подорожуючим треба завчасно перевіряти свої дані у EES. А 2025 року – ще й у ETIAS. Ну, і, звісно, не забувати сплачувати 7 євро після того, як ETIAS запустять навесні або влітку наступного року. Поки що їздитимо до ЄС без додаткових зборів.

Андрій Попов