Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що тариф потрібно підняти з 8 до 30 грн.

Влада Києва планує підвищити вартість проїзду у громадському транспорті майже в 4 рази.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM", зазначивши при цому, що реальним завданням столичної влади є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт, зробивши акцент на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень.

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"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів... За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", – зазначив чиновник.

Проїзд у Києві

28 травня 2023 року Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці до кінця війни не зміниться. Як розповів Кличко, собівартість проїзду у столиці наразі становить понад 20 гривень, тому увесь транспорт у Києві дотаційний.

Влада Києва натякнула на швидке подорожчання проїзду. У Департаменті транспортної інфраструктури заявляють, що через збитковість комунальних підприємств-перевізників не можуть розвивати послуги з перевезень у місті.

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