Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці до кінця війни не зміниться.
Як розповів Кличко в інтерв'ю телеканалу Київ, собівартість проїзду у столиці наразі становить понад 20 гривень, тому увесь транспорт у Києві дотаційний.
Враховуючи складну економічну ситуацію, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом до закінчення військових дій підвищувати вартість проїзду", – зазначив Кличко.
Він зазначив, що у майбутньому цього підвищення не уникнути, оскільки знадобляться кошти на побудову метро, ремонт доріг та закупівлю громадського транспорту.
"Але транспорт до закінчення війни у нас залишиться дотаційним і ціна підвищуватись не буде. Ми не плануємо цього робити", – підкреслив Кличко.
Громадський транспорт Києва - останні ініціативи
З 22 травня під час оголошення повітряної тривоги громадський транспорт у Києві довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Раніше громадський транспорт у столиці під час тривоги просто зупинявся і випускав пасажирів, а до укриття вони мали діставатись самі.
Також раніше жителі Києва опублікували петицію, у якій пропонувалось ввести оплату проїзду в метро за рахунок зданих пластикових пляшок.