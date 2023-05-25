У Департаменті транспортної інфраструктури заявляють, що через збитковість комунальних підприємств-перевізників не можуть розвивати послуги з перевезень у місті.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив про необхідність піднімати тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці. Про це він сказав ефірі телеканалу "Київ".

"Де ще такий дешевий проїзд, як у Києві? 6,50 гривень. Може вже пора замислитися і депутатському корпусу, і всій громадськості про підняття ціни за проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як нам розвивати цей громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підіймати тарифи. Тоді зовсім інший трансопрт буде", – сказав він.

Вартість проїзду у Києві - історія питання

Як повідомляв УНІАН, з 16 травня 2022 р. у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті (у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у столиці було призупинено роботу наземного громадського пасажирського транспорту, через деякий час його почали поступово відновлювати, але проїзд був безоплатним). Ціна лишилася на рівні 8 грн за разову поїздку. Сплатити за проїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні застосунки та мобільний додаток "Київ цифровий".

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Торік перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник сказав, що у столиці поки не підвищуватимуть плату за проїзд у комунальному громадському транспорті.

Він зазначив, що у випадку повернення до питання про підвищення плати за проїзд міська влада буде враховувати платоспроможність людей, які користуються громадським транспортом.

Преде війною, у травні 2021 р. трудові колективи транспортних комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс" звернулись до столичної влади з ініціативою підвищити тариф за проїзд.

У метрополітені зазначали, що на 2021 рік економічно обгрунтованим є тариф у розмірі 21,05 грн, у "Київпастрансі" – 25,18 грн для трамваїв, тролейбусів, автобусів та 78,9 грн – для міської електрички.

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