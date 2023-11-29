Акції прошли в мирній атмосфері, пишуть ЗМІ.

Українські перевізники у відповідь на протест польських колег блокували рух транспорту у Польщі. Про це пише польська RMF FM.

Одна з акцій відбулася на перехресті Леха Качинського в Перемишлі, де проходить національна дорога № 28, що веде до прикордонного переходу в Медиці. У місті та на під'їзній дорозі через це утворилися величезні затори.

В поліції сказали журналістам, що група з близько 30 людей час від часу виходила на пішохідні переходи, блокуючи рух транспорту. Схожий протест відбувся й у селищі Медика.

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Зазначається, що акції проходили в мирній атмосфері. "Їхні ініціатори не приховували, що це була відповідь на те, що польські водії блокували проїзд українських вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Протест польських перевізників на кордоні: останні новини

Як відомо, на початку листопада польські перевізники заблокували пункти пропуску на українському кордоні, вимагаючи повернення системи дозволів для українців.

Перемовини з польською сторону не призвели до завершення страйку. Більш того, міністр інфраструктури закликав Україну виконати низку вимог протестувальників.

Блокада кордону впливає на економіку країн та доставку гуманітарної допомоги на фронт. Українські водії змушені перебувати у величезних чергах, повідомлялося про смерть вже двох дальнобійників.

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