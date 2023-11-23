В посольстві кажуть, що польська влада має підстави для розпуску страйку.

Українська сторона звернулася з офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі через смерть вже другого українського водія у черзі на кордоні.

Посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, що кермувальник українського вантажного автомобіля перебував у черзі перед пунктом пропуску Корчова, спричиненій страйком. Посольство вимагає розблокувати рух вантажних транспортних засобів, написав він у Facebook.

"Обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща "Про зібрання" дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення", - зазначив він.

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Українська сторона закликала не допускати, щоб українські, польські та іноземні водії вантажівок простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов та ставали заручниками дій протестувальників.

Блокування українського кордону: що відомо

До сьогодні польські перевізники блокували пункти пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин", вимагаючи повернути систему дозволів для українських водіїв.

12 листопада біля заблокованого пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" у своїй фурі помер український дальнобійник. Сьогодні стало відомо про смерть ще одного водія, який стояв у черзі.

Вранці страйкувальники почали блокувати рух вантажівок вже на четвертому пункті пропуску - "Медика". Крім того, є загроза можливого блокування пункту контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

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