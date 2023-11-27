Варшава вважає, що причини протесту лежать в Україні та ЄС, а не в Польщі.

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав своєму українському колезі Олександру Кубракову листа із пропозиціями щодо вирішення проблеми зі страйком польских перевізників на українсько-польському кордоні. Про це повідомляє прес-служба польського міністерства.

Польська сторона зазначає, що однією з причин акції протесту польських підприємців стало запровадження українською стороною "електронної черги" проходження митного контролю на кордоні для перевізників.

"Це призвело до суттєвого подовження часу очікування транспортних засобів, зареєстрованих у Європейському Союзі, які поверталися з України порожніми на перетин кордону Україна – ЄС. Це, в свою чергу, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку мітингувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі", – йдеться у повідомленні польского Міністерства інфраструктури.

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Міністр Анджей Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

"Ідея полягає в тому, щоб виключити обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Усцілуг і Ніжанковіце-Мальховіце", – зазначили в польському міністерстві.

Також зазначається, що чи не головною вимогою польских перевізників є відновлення системи дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників, яку ЄС скасував торік. Оскільки це питання лежить в компетенції Єврокомісії, Варшава звернулася до європейського комісара з питань транспорту, аби там проаналізували вплив скасування ліцензій для українців на ринок автомобільних перевезень ЄС.

В польському Міністерстві інфраструктури наголосили, що причини протесту польських перевізників "лежать в Україні та Європейському Союзі".

Протести польських перевізників на кордоні України

Як писав УНІАН, 6 листопада польські автоперевізники почали блокувати пункти митного контролю на кордоні України та Польщі. Вони вимагають повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють на ринку ЄС, а також виконання ще низки вимог.

Днями президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду кордону з боку Польщі. Він переконаний, що ситуація на кордоні "потеплішає" і що треба дати більше часу Польщі.

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