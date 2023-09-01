Попит на нові автомобілі з початку року зріс на 56%.

У серпні український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових автомобілів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно липня споживча активність збільшилась на 9 відсотків. Найбільшим попитом минулого місяця користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1 тис. 118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових "Тойот" в Україні збільшилась на 49%.

Другою за популярністю стала марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 одиниць. На третій позиції в рейтингу – Renault із 501 авто (+143%).

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Крім того, до серпневого ТОП-5 рейтингу потрапили BMW - 433 авто (+120%) і Skoda - 394 авто (+145%).

Титул бестселера на українському ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster – 473 реєстрації.

Всього з січня по серпень цього року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ринок авто під час війни

З січня по червень 2023 року українці придбали майже п’ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Загалом автомобілі китайського походження охопили 12 процентів українського ринку нових легкових авто.

Впродовж липня цього року український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Тоді найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала саме бензиновим авто.

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