Впродовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисяч нових легкових автомобілів.

За місяць, після скасування пільг на розмитнення імпорту, ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.

Про це повідомила прес-служба "Укравтопрому" в Telegram.

Зазначається, що впродовж липня українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів. Таким чином, у порівнянні з червнем, попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків.

Однак, відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%).

"Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток", - йдеться в повідомленні.

Другий результат у Volkswagen – 316 шт. падіння становить 30 відсотків.

Замикає лідерську трийку Chery – 300 реєстрацій, що на 27% менше, ніж роком раніше.

Бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4 – 239 покупців.

"Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року", - додали в прес-службі.

Як відомо, Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

Верховна Рада з 1 липня 2022 року відновила оподаткування імпортних товарів, що є важливою передумовою для скасування критичного імпорту в Україні.

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