За місяць, після скасування пільг на розмитнення імпорту, ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.
Про це повідомила прес-служба "Укравтопрому" в Telegram.
Зазначається, що впродовж липня українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів. Таким чином, у порівнянні з червнем, попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків.
Однак, відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%).
"Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток", - йдеться в повідомленні.
Другий результат у Volkswagen – 316 шт. падіння становить 30 відсотків.
Замикає лідерську трийку Chery – 300 реєстрацій, що на 27% менше, ніж роком раніше.
Бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4 – 239 покупців.
"Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року", - додали в прес-службі.
Як відомо, Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.
Верховна Рада з 1 липня 2022 року відновила оподаткування імпортних товарів, що є важливою передумовою для скасування критичного імпорту в Україні.