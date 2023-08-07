Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто.

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram-каналі, у порівнянні з червнем 2023 року динаміка розмитнення таких авто зросла на майже 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть:

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дизельні - 33%;

електромобілі - 15%;

авто з ГБО - 5%;

гібриди - 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного "секонд-хенду" став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1 616;

Renault Megane - 1 234;

Skoda Octavia - 929;

Volkswagen Passat - 741;

Nissan Leaf - 535;

Ford Focus - 400;

Volkswagen Touran - 384;

Nissan Qashqai - 377;

Volkswagen Tiguan - 377;

Audi A4 - 369.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 10 років.

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Як повідомляв УНІАН, усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

З січня по червень цього року українці придбали майже п’ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Загалом автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків.

Українці за 6 місяців придбали понад 12 тисяч електромобілів. З цієї кількості зареєстровано 2,8 тис. нових та 9,8 тис. вживаних автомобілів. Відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

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