Протягом травня в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китайській Народній Республіці, що на 11% більше, ніж у квітні.
Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості 603 од. нових автомобілів (+18% до квітня) та 261 од. вживаних (-3%). Серед авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% нових та 97% вживаних.
До травневої п’ятірки найпопулярніших нових авто з Китаю увійшли:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng Honda M-NV
- Chery Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng Honda M-NV
- Volkswagen ID.6
- Tesla Model Y
- Honda E
Зазначається, що всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та б/в), виготовлених в КНР.
Ринок авто під час війни
У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних. Найбільше електромобілів купують на Львівщині, місті Києві та на Дніпропетровщині.
Також у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.