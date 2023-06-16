Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто виготовлених в Китаї.

Протягом травня в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китайській Народній Республіці, що на 11% більше, ніж у квітні.

Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості 603 од. нових автомобілів (+18% до квітня) та 261 од. вживаних (-3%). Серед авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% нових та 97% вживаних.

До травневої п’ятірки найпопулярніших нових авто з Китаю увійшли:

Відео дня

Volkswagen ID.4

Dongfeng Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:

Volkswagen ID.4

Dongfeng Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E

Зазначається, що всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та б/в), виготовлених в КНР.

Ринок авто під час війни

У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних. Найбільше електромобілів купують на Львівщині, місті Києві та на Дніпропетровщині.

Також у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

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