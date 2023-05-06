За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легковиків.

На українському ринку нових легковиків у квітні з великим відривом лідирує Renault Duster. На другому місці за популярністю серед українців - Toyota RAV-4.

Як повідомляє Укравтопром, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легковиків.

У ТОП-10 нових авто, популярних у квітні 2023 року, увійшли:

Відео дня

Renault Duster - продано 508 авто;

Toyota RAV-4 - продано 207 авто;

Mazda CX5 - продано 177 авто;

Toyota Corolla - продано 157 авто;

Nissan Qashqai - продано 153 авто;

Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;

BMW X1 - продано 138 авто;

Hyundai Tucson-продано 130 авто;

Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;

Suzuki SX4 - продано 111 авто.

Ринок автомобілів у квітні 2023 року

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців. У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня – на 16%.

ТОП-5 популярних марок

Renault - 289 зареєстрованих авто.

Mercedes-Benz - 69 зареєстрованих авто.

Citroen - 64 зареєстрованих авто.

Peugeot - 62 зареєстрованих авто.

Volkswagen - 61 зареєстроване авто.

Всього з початку 2023 року український парк вантажних і спец. автомобілів поповнили 3167 нових автмобілів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні протягом 1 кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових автомобілів. З першої десятки вибули такі марки як - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. У той же час поліпшили свої позиції і увійшли в ТОП-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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