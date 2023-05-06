У квітні найпопулярнішим серед українців став Renault Duster / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

На українському ринку нових легковиків у квітні з великим відривом лідирує Renault Duster. На другому місці за популярністю серед українців - Toyota RAV-4. 

Як повідомляє Укравтопром, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легковиків. 

У ТОП-10 нових авто, популярних у квітні 2023 року, увійшли:

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  • Renault Duster - продано 508 авто;
  • Toyota RAV-4 - продано 207 авто;
  • Mazda CX5 - продано 177 авто;
  • Toyota Corolla - продано 157 авто;
  • Nissan Qashqai - продано 153 авто;
  • Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;
  • BMW X1 - продано 138 авто;
  • Hyundai Tucson-продано 130 авто;
  • Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;
  •  Suzuki SX4 - продано 111 авто.

Ринок автомобілів у квітні 2023 року

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців. У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня – на 16%.

ТОП-5 популярних марок

  • Renault - 289 зареєстрованих авто.
  • Mercedes-Benz - 69 зареєстрованих авто.
  • Citroen - 64 зареєстрованих авто.
  • Peugeot - 62 зареєстрованих авто.
  • Volkswagen - 61 зареєстроване авто.

Всього з початку 2023 року український парк вантажних і спец. автомобілів поповнили 3167 нових автмобілів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні протягом 1 кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових автомобілів. З першої десятки вибули такі марки як - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. У той же час поліпшили свої позиції і увійшли в ТОП-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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