У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в сегменті вантажних авто збільшились майже втричі.

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців.

Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились майже втричі, а відносно березня – на 16 відсотків.

ТОП-5 популярних марок:

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Renault – 289 зареєстрованих авто.

Mercedes-Benz - 69 зареєстрованих авто.

Citroen - 64 зареєстрованих авто.

Peugeot – 62 зареєстрованих авто.

Volkswagen – 61 зареєстроване авто.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3167 нових машин, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що відбувається на ринку авто

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж у 2022 році. Середній вік старих авто, які в січні перейшли на українські номери, становив 11 років.

У лютому 2023 року придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі.

Станом на 6 квітня 2023 року повідомлялося, що в Україні зростає попит на старі іномарки. Середній вік старих авто, які в березні перейшли на українські номери, становить 11 років. Загалом від початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. старих легкових авто, ввезених з-за кордону, що в три з половиною рази більше реалізації нових машин за той самий період.

В Україні протягом 1 кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових автомобілів. З першої десятки вибули такі марки як - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. У той же час поліпшили свої позиції та увійшли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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