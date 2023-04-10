Поліпшили свої позиції та увійшли в топ-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

В Україні протягом 1 кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легковий автомобіль.

Як повідомляє профільна асоціація "Укравтопром", у поповненні українського автопарку нові авто цього року охопили частку у 22%, проти 14% у 1 кварталі 2022 року.

"Протягом першого кварталу поточного року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,05% більше ніж минулого року", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, відбулися суттєві зміни в рейтингу марок.

"Якщо в першому кварталі лідерська позиція належала Renault, то цього року першість за Toyota, яка на чверть додала в продажах. Renault спустилася на одну сходинку рейтингу з втратою в продажах – 36%", - додали в асоціації.

При цьому з першої десятки вибули такі марки як - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

У той же час поліпшили свої позиції та увійшли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Авторинок в Україні

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж у 2022 році.

У лютому 2023 року придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі.

Станом на 6 квітня 2023 року повідомлялося, що в Україні зростає попит на старі іномарки. Середній вік старих авто, які в березні перейшли на українські номери, становить 11 років.

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис.ввезених з-за кордону старих легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.

Всього, з початку року по нчало квітня 2023 року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис.старих легкових авто, ввезених з-за кордону, що в три з половиною рази більше реалізації нових машин за той же період.

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