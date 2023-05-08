Ринок авто в квітні поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Як повідомляє "Укравтопром", це майже на 8% більше, ніж у березні. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 45%. Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери - 11 років.
У квітні було придбано
- Бензинові авто – 45%.
- Дизельні авто – 36%.
- Електромобілі – 11%.
- Авто з ГБО – 5%.
- Гібриди – 3%.
Найпопулярніші вживані автомобілі, придбані у квітні
- Renault Megane - 1273 авто.
- Volkswagen Golf – 1180 авто.
- Skoda Octavia – 794 авто.
- Volkswagen Passat - 694 авто.
- Ford Focus - 377 авто.
- NISSAN Leaf – 366 авто.
- NISSAN Qashqai – 337 авто.
- VW Touran – 320 авто.
- SKODA Fabia – 277 авто.
- AUDI A4 – 270 авто.
Ринок авто від час війни
На українському ринку нових легковиків у квітні з великим відривом лідирує Renault Duster. На другому місці за популярністю серед українців - Toyota RAV-4. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легковиків.
У ТОП-10 нових авто, популярних у квітні 2023 року, увійшли
- Renault Duster - продано 508 авто;
- Toyota RAV-4 - продано 207 авто;
- Mazda CX5 - продано 177 авто;
- Toyota Corolla - продано 157 авто;
- Nissan Qashqai - продано 153 авто;
- Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;
- BMW X1 - продано 138 авто;
- Hyundai Tucson-продано 130 авто;
- Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;
- Suzuki SX4 - продано 111 авто.
- Ринок автомобілів у квітні 2023 року
У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців.
У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня – на 16%.
ТОП-5 популярних марок
- Renault - 289 зареєстрованих авто.
- Mercedes-Benz - 69 зареєстрованих авто.
- Citroen - 64 зареєстрованих авто.
- Peugeot - 62 зареєстрованих авто.
- Volkswagen - 61 зареєстроване авто.
Всього з початку 2023 року український парк вантажних і спец. автомобілів поповнили 3167 нових автмобілів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.