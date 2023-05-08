У квітні українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних іномарок.

Ринок авто в квітні поповнили 15,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Як повідомляє "Укравтопром", це майже на 8% більше, ніж у березні. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 45%. Середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери - 11 років.

У квітні було придбано

Відео дня

Бензинові авто – 45%.

Дизельні авто – 36%.

Електромобілі – 11%.

Авто з ГБО – 5%.

Гібриди – 3%.

Найпопулярніші вживані автомобілі, придбані у квітні

Renault Megane - 1273 авто.

Volkswagen Golf – 1180 авто.

Skoda Octavia – 794 авто.

Volkswagen Passat - 694 авто.

Ford Focus - 377 авто.

NISSAN Leaf – 366 авто.

NISSAN Qashqai – 337 авто.

VW Touran – 320 авто.

SKODA Fabia – 277 авто.

AUDI A4 – 270 авто.

Ринок авто від час війни

На українському ринку нових легковиків у квітні з великим відривом лідирує Renault Duster. На другому місці за популярністю серед українців - Toyota RAV-4. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легковиків.

У ТОП-10 нових авто, популярних у квітні 2023 року, увійшли

Renault Duster - продано 508 авто;

Toyota RAV-4 - продано 207 авто;

Mazda CX5 - продано 177 авто;

Toyota Corolla - продано 157 авто;

Nissan Qashqai - продано 153 авто;

Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;

BMW X1 - продано 138 авто;

Hyundai Tucson-продано 130 авто;

Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;

Suzuki SX4 - продано 111 авто.

Ринок автомобілів у квітні 2023 року

У квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців.

У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня – на 16%.

ТОП-5 популярних марок

Renault - 289 зареєстрованих авто.

Mercedes-Benz - 69 зареєстрованих авто.

Citroen - 64 зареєстрованих авто.

Peugeot - 62 зареєстрованих авто.

Volkswagen - 61 зареєстроване авто.

Всього з початку 2023 року український парк вантажних і спец. автомобілів поповнили 3167 нових автмобілів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: