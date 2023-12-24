О 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску на українсько-польському кордоні "Медика – Шегині". В даний час рух вантажівок відновлено.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ). "За інформацією від прикордонної варти Польщі, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

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"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - звернулися прикордонники.

Ситуація на українсько-польському кордоні

6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне". Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

23 листопада почалося блокування пункт пропуску "Медика - Шегині". А 27 листопада стало відомо, що польські страйкарі планують цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині" на українсько-польському кордоні.

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