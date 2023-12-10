Найбільше вантажівок стоїть навпроти двох пунктів пропуску, поділилися у ДПСУ.

Станом на ранок 10 грудня в Польщі в бік українського кордону стоять майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів.

Ситуація на українсько-польському кордоні практично незмінна, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. "Блокуються чотири напрямки: "Рава-Руська - Гребенне", "Ягодин - Дорогуськ", "Шегині - Медика" та "Краківець - Корчова". Станом на ранок, за інформацією польських колег, у чергах у бік України перебуває майже 3500 вантажних автомобілів", - повідомив спікер.

За його словами, найбільше вантажівок стоїть навпроти пункту пропуску "Шегині" - 1200 і навпроти пункту пропуску "Ягодин" - майже 900. "Протягом доби певний рух вантажних транспортних засобів відбувається як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Але, звісно, тієї динаміки руху, як це було до 6 листопада, немає", - додав Демченко.

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Чому блокують польський кордон - це варто знати

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйк на прикордонних переходах з Україною та висунули низку вимог, серед яких, зокрема, скасування так званого "транспортного безвізу". Такі дії призвели до величезних черг на кордоні, що негативно вплинуло на доставку допомоги в Україну.

5 грудня стало відомо, що через блокаду українсько-польського кордону державний бюджет України у листопаді втратив 9,3 млрд грн.

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