Раніше з'явилася інформація про те, що дорожні камери почали автоматично фіксувати таке порушення.

Сьогодні, 4 січня, з'явилася інформація про те, що з 1 січня 2025 року дорожні камери почали виписувати штрафи власникам транспортних засобів за відсутність страховки на авто.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення", - написав він.

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Білошицький пояснив, що для того, щоб дорожні камери призначали штрафи власникам транспортних засобів за відсутність страховки на авто, потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють це питання. Він підкреслив, що наразі система автофіксації технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

"Це питання буде опрацьовуватися як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше", - додав Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України нагадав, що відсутність автомобільної страховки можуть зафіксувати поліцейські під час зупинки транспортного засобу. Він закликав водіїв оформляти поліс, оскільки це не тільки вимога закону, а й питання безпеки.

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