Зазначається, що дозволу на в'їзд в Україну очікують близько 150 вантажівок.

Польські фермери заблокували пункту пропуску "Медика - Шегині" на польсько-українському кордоні. Акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.

"Сьогодні (23 листопада, - УНІАН) близько 10:00 польські мітингувальники приступили до блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин із можливим подовженням", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

При цьому зазначено, що наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається, а на в'їзд очікують близько 150 вантажівок.

Варто зазначити, що на в'їзд до Польщі не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не поширюються на легкові авто та автобуси.

У свою чергу RMF FM пише, що акція фермерів почалася о 8:00. Вони блокують дорогу, що веде до прикордонного переходу з Україною. Водії, які бажають перетнути кордон, стикаються з серйозними труднощами.

За словами співорганізатора блокади, лідера "Обдуреного села" Романа Кондрува, фермери протестують, бо не виконана вимога зберегти рівень сільськогосподарського податку 2024 року на рівні 2023 року, а також через побоювання з приводу підписання Європейським союзом угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР. За даними ЗМІ, в акції протесту беруть участь 30 осіб.

Говорячи про вимоги фермерів, прессекретар Підкарпатського воєводства Бартош Губернат зазначив, що стосовно збереження суми податку цього року на рівні 2023 року готують відповідний законопроєкт.

Через брак коштів у державному бюджеті проєкт було виключено з подальшої процедури. Незважаючи на це, фермери, які постраждали від несприятливої погоди, чия шкода становила понад 30% середньорічного врожаю, могли звернутися до Агенції з реструктуризації та модернізації сільського господарства по допомогу, яка еквівалентна сумі третього та четвертого внеску сільськогосподарського податку.

За словами Губерната, коли мова зайшла про угоду про вільну торгівлю ЄС з країнами МЕРКОСУР, прем'єр-міністр Дональд Туск і уряд "ясно дали зрозуміти, що ця угода не буде підписана".

Фермери заявили, що якщо угоди не буде досягнуто, вони мають намір протестувати цілодобово до кінця року.

Блокування кордону з Польщею - останні новини

9 лютого польські фермери розпочали акцію протесту на кордоні з Україною і протягом тривалого часу блокували шість напрямків. Пізніше вони три напрямки розблокували - "Краковець", "Шегині" та "Устилуг", але заблокованими лишилися - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що через блокування польськими протестувальниками кордону бюджет України в березні недоотримав 6,3 мільярда гривень.

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