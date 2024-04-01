Блокування українського кордону польськими протестувальниками призвело до мільярдних ненадходжень до держбюджету України.

Через блокування польськими протестувальниками кордону державний бюджет України в березні недоотримав 6,3 млрд грн. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"В останній день березня маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024р. від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 млрд грн виконаний повністю на 49,708 млрд грн. Виконання 100%. Попри блокування державного кордону внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 млрд грн", - зазначив Гетманцев.

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Блокування кордону з Польщею - останні новини

9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною і протягом тривалого часу вони блокували 6 напрямків. Пізніше вони три напрямки розблокували - "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", а інші три було заблоковано – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

28 березня стало відомо, що в ПП "Угринів-Долгобичув" біля кордону Польщі та України тимчасово завершилося блокування польськими протестувальниками руху вантажівок у обох напрямках. Тоді польська сторона повідомляла, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Станом на кінець березня польськими фермерами блокується два пункти пропуску на кордоні з Україні: "Ягодин" та "Рава-Руська".

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