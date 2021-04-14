Старт нового дорожнього сезону: що буде будувати та ремонтувати "Укравтодор"

З приходом тепла в Україні стартував новий сезон ремонту та будівництва доріг. Цьогоріч "Укравтодор" планує відремонтувати та побудувати ще більше доріг, ніж минулого року. Окрім цього, в плани агентства входить масштабне оновлення мостів.

Прихід по-справжньому весняної погоди дозволив Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочати новий сезон робіт по ремонту та будівництву автошляхів. Цей сезон є другим в рамках президентської програми "Велике будівництво", яка була запущена в березні минулого року.

За словами президента України Володимира Зеленського, цьогоріч перед дорожниками стоїть ціль перевершити минулорічний показник в 4 тисячі кілометрів побудованих і відремонтованих доріг.

"Наша мета на 2021 рік не зменшується. Це - 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих доріг", - заявив він.

Голова держави окреслив ключові інфраструктурні цілі на цей рік.

"У нас є кілька дуже амбітних пріоритетних проектів. Один з них – це Київська обхідна дорога... Інший амбітний проект - це траса М-30 (Стрий - Ізварине – УНІАН). Це буде найдовша дорога України довжиною в 1400 кілометрів, яка з'єднає схід і захід нашої Батьківщини", - сказав він.

Проте, не дорогами єдиними. За словами директора департаменту розвитку доріг "Укравтодору" Андрія Івка, агентство планує в 2021 році оновити й побудувати 150 мостів. У 2020 році було оновлено 158 мостів.

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Левову частину цих амбітних цілей планується досягнути за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема, головний фіндокумент держави передбачає виділення 72 мільярдів гривень на будівництво та ремонт доріг державного та місцевого значень. Цей показник витрат відповідає минулорічному показнику.

Окрім цього, за словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, агентство планує активно залучати кошти міжнародних фінансових організацій та приватних інвесторів.

Дорожні мегапроекти

Головним дорожнім проектом цьогоріч стане оновлення найдовшої дороги України – М-30 Стрий - Ізварине (до міста Покровськ в Донецькій області) або так званої "Дороги Єдності".

Дорога довжиною в 1400 кілометрів має з’єднати захід та схід країни і саме тому розглядається владою як один із символічних суспільно важливих проектів напередодні 30-річчя української Незалежності.

За словами голови "Укравтодору" Кубракова, 532 кілометри цієї дороги уже оновлено і цьогоріч планується відремонтувати решту. Зокрема, роботи уже стартували на дорогах М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка в Черкаській області, М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине в Дніпропетровській області, дороги між Тернополем і Бережанами в Тернопільській області та ряді інших ділянок.

За наданою "Укравтодором" агенції УНІАН інформацією, очікувана вартість проекту складає майже 16 мільярдів гривень, а його реалізація дозволить збільшити автотрафік по дорозі в 2 рази – до 40 тисяч авто на добу.

В "Укравтодорі" підкреслили, що ремонт цієї дороги на Донбасі не стосується тимчасово окупованих територій, адже те ж Ізварине наразі тимчасово окуповане Росією.

Іншим важливим проектом цього року є будівництво Київської обхідної дороги (КОД) загальною протяжністю близько 150 кілометрів.

КОД з’єднає автомобільні дороги М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам’янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків та обхід міста Бровари. Очікується, що обхідна дорога допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва, тим самим частково вирішити столичні проблеми заторів та пошкодження доріг великогабаритним транспортом.

"Укравтодор" обіцяє, що вже влітку буде мати проекти перших ділянок та зможе почати будівництво першої черги КОД на з’єднання доріг Київ - Ковель, Київ - Чоп і Київ - Одеса.

За попередніми розрахунками агентства, попередня вартість столичної обхідної дороги становить 85 мільярдів гривень.

Окрім цих доріг, "Укравтодор" також називає ключовим проектом цього року завершення будівництва асфальтобетонної дороги, яка сполучає Київ і Дніпро – Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка в Дніпропетровській та Полтавській області.

Протяжність збудованої дороги в межах Полтавської області складе 79,4 кілометри, а в Дніпропетровській області - 59 кілометрів. На цій дорозі працює в якості підрядника відома турецька компанія Onur.

Проте, не тільки дорогами внутрішньодержавного значення обмежується "Укравтодор". Зокрема, агентство планує оновити майже 140 кілометрів маршруту Київ - Кишинів (Молдова), включаючи будівництво мостового переходу через річку Дністер на кордоні, та відремонтувати 250 кілометрів доріг у прикордонних областях.

Мости через Дніпро

Флагманським проектом в цьому році беззаперечно є Запорізький вантовий міст вартістю майже 12 мільярдів гривень. Його будівництво стартувало ще у далекому 2004 році, але з різних причин гальмувалося, а то й зовсім зупинялося. По-справжньому відродився проект в 2020 році.

В "Укравтодорі" наголосили, що Запорізький міст – це насправді не просто переправа через Дніпро, а потужна магістраль безперервного руху довжиною понад 9 кілометрів, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд.

Турецька компанія-підрядник проекту Onur Taahhut обіцяє відкрити перший проїзд вантовим мостом в листопаді цього року, а повністю завершити будівництво в березні 2022 року.

Наразі проект уже може похвалитися відкритим у грудні минулого року проїздом верховою стороною балкового мосту з району Бабурка в Запоріжжі до Хортиці, який є частиною Запорізького мостового комплексу.

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Іншим стратегічним проектом для "Укравтодору" є будівництво Кременчуцького мосту через Дніпро вартістю 11,2 мільярди гривень. В агентстві відзначають, що міст довжиною 1,7 кілометра має замінити Крюківський міст, який звели ще у 1872 році і який уже давно не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області – Кременчука.

За оцінкою "Укравтодору", міст дозволить організувати сполучення із промисловими мегаполісами як на правому, так і на лівому берегах Дніпра – Харковом, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям та Черкасами.

Турецька компанія-підрядник Dogus Insaat розпочала роботи з будівництва мосту минулого місяця і обіцяє завершити проект за три роки.

Окрім цього, в березні цього року "Укравтодор" та "Укрзалізниця" підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва столичного Дарницького залізнично-автомобільного мосту до кінця 2021 року. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, роботи по добудові моста довжиною більше кілометра стартують літом.

За оцінкою "Укравтодору", добудова мосту розвантажить існуючі мости, які з’єднують правий та лівий береги Дніпра, що, в свою чергу, сприятиме зниженню кількості заторів в столиці.

Агентство цього року також займеться будівництвом Ямпільського мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні, мосту через річку Ірпінь в Київській області, мосту через річку Рось в Черкаській області, а также рядом інших проектів.

Національна програма відновлення мостів на 2020-2025 роки передбачає виділення на мостові проекти майже 30 мільярдів гривень.

Розвиток інфраструктури як стимул

Експерти вважають, що заявлені "Укравтодором" плани є цілком реалістичними.

"Минулорічний досвід лише підтверджує спроможність "Укравтодору" забезпечити стале фінансування з різних джерел та компаній, які вже є на ринку: працювати в нормальному режимі на більш ніж 4 тисячах кілометрів протягом року. Цьогоріч "Укравтодору" доступні більше джерел та можливостей по залученню фінансових ресурсів", - сказав УНІАН заступник директора по євроінтеграції держпідприємства "ДерждорНДІ" Станіслав Гвоздіков.

Більше того, експерт прогнозує, в 2021 році Україна зможе відновити 8,5 тисяч кілометрів доріг.

За його словами, якість дорожніх робіт у 2021 році має підвищитися, а ціна буде знижуватися через низку реформ, серед яких – лібералізація ціноутворення, впровадження системи забезпечення якості дорожніх робіт на всіх етапах життєвого циклу інфраструктурного об'єкта та цифровізація інфраструктурних закупівель.

Ремонтом та будівництвом доріг українська влада не тільки намагається покращити інфраструктуру, як і свій імідж в очах українців, але й зняти ті ризики, які несе незадовільний стан доріг.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом’яков відзначив, що українська економіка щорічно несе великі втрати саме через погані дороги.

"Через незадовільний стан доріг Україна щороку втрачає 3-4 відсотки ВВП", - повідомив він.

Згідно дослідження Київської школи економіки, реалізація проекту "Велике будівництво" на дорогах призведе до збільшення ВВП України в найближчі 5 років на 2,2 відсотка за рахунок зростання попиту на будівельні матеріали і робочу силу. В КШЕ відзначили, що в довгостроковій перспективі також розширяться можливості для автотранспорту, підвищиться його продуктивність.

"Все це разом призведе до кумулятивного збільшення ВВП в наступні п'ять років на 4,4 відсотка", - йдеться в дослідженні.

На думку директора департаменту розвитку доріг "Укравтодору" Андрія Івка, реалізація стратегії відновлення мостів також здатна дати потужний імпульс розвитку економіки.

"Реалізація національної програми відновлення мостів призведе до зростання валового внутрішнього продукту України в наступні 5 років на один відсоток. Окрім цього, програма створить 3,3 тисячі робочих місць для мостовиків і 15,6 тисяч - в суміжних галузях", - сказав він.

Разом з тим, залишається актуальним минулорічне питання доцільності таких колосальних державних інвестицій в дорожнє будівництво, враховуючи військову загрозу з боку путінської Росії та критичну ситуацію в сфері охорони здоров’я, яка є куди пріоритетнішою в умовах пандемії.

Тому питання розвитку доріг не можна розглядати окремо, а тільки в контексті загальної державної політики.

Поки ж залишається терпляче очікувати нових якісних доріг, звикати до незручностей, які викликають ремонтні роботи, та допомагати своєю свідомою поведінкою завершенню пандемії, яке має зняти частину питань щодо оцінки суспільством програми "Велике будівництво".

Павло Степанець

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